【到貨注意】7-11有日製超立體口罩賣 超立體套裝售$95/30個連濕紙巾

近來百佳和惠康等連鎖店較少有日本口罩賣，不過有網民報料，自今早起，在各區部分 7-11 便利店有日本製的超立體口罩賣!

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有多名網民在 FB 群組指， 自今早起部分 7-11 便利店有日本製的超立體口罩，至下午仍有部分門市到貨。今次發售的口罩有 2 款，一為超立體口罩盒裝套裝，30個一盒連濕紙巾售$95﹔另一款為超立體 7 個包裝，連濕紙巾和搓手液售 $45。由於不同分店會返不同口罩，返貨時間亦不同，大家想買就到附近 7-11 便利店碰碰運氣，祝好運。

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▲ 7-11有日製超立體口罩賣(網民圖片)

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▲ 7-11有日製超立體口罩賣(網民圖片)

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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