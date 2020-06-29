  • 34°C
香港時間 : 2020629日 (一) 17:15
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:粵港澳大灣區新機遇

熱門關鍵字 : 數碼轉型 網上推廣 5G FinTech MS Excel AI
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【疫市創業】公司轉戰東盟市場？顧問：找當地人拍檔忌隔山買牛

業界頭條 16:12 2020/06/29

分享：

香港近年環境變化非常大，不少商人謀求其他出路，將公司轉移到市場龐大的東盟國家確是不錯的選擇，實行時適宜尋求當地人成為生意夥伴，以享當地福利和政府扶助。

艾爾諾諮詢（Aello Consulting）業務為幫助中小企進軍印尼、馬來西亞、 菲律賓、泰國、新加坡等東盟國家市場。該公司創辦人 April Lam 表示香港政府在不同東盟國家設立了香港經濟貿易辦事處（海外），幫助香港中小企與當地政府機關及商會聯繫，經商阻力較以前低。

April 公司主打印尼市場。她解釋：「印尼最大特點是人口多、市場大、電子商務使用率高、薪金水平低，當地人薪金更只是港人 1/10，設工廠做內銷潛力很大。此外，東盟國家距離香港近，比把公司移師到歐美會更加便利，容易兼顧。如果不想去印尼的話，另一個較熱門的國家會是泰國，它比印尼更加近香港，由於人才儲備好，當地較容易聘請到高水平的白領人。此外，泰國資訊科技非常發達，做軟件相關行業如請當地人寫 app ，創意行業例如平面設計、平面設計人才很『抵用』 。」

【相關文章】【疫市營商】香港中小企生意難做？顧問公司：印尼市場潛力大但起碼1年才有回報

艾爾諾諮詢（Aello Consulting）創辦人 April Lam。

【相關文章】【一帶一路創業】東盟巿場需求大 合香港中小企發展

香港公司若想於外地設公司， April 認為最好先在當地找到生意夥伴。以印尼為例，部分行業限制外國人持份比例，有些行業只允許外國人持有最高 49% 股份，故此必須跟當地人合夥才能得到當地政府各項福利支持。她說：「畢竟當地人會更熟悉當地稅務、法例，以及申請各項牌照的要求，要知道東南亞普遍嚴厲打擊外資逃稅，故有當地人親自打點會是最好的。真的找不到當地人合作，也要有一名在當地落地港人夥伴，想隔空經營很困難的。」

至於如何尋找合適的當地人選，便要靠相關顧問才會容易成事。April 直言自己便是從事這方面生意，坦言有興趣的香港公司要貨比三家，了解相關顧問公司是否曾幫助過其他公司落地東盟，公司是否熟悉當地文化和政府法規，又或者在當地有團隊；若只是「空中樓閣」的話，寧願不幹（擴展海外）也不應承擔非必要風險。

【不斷更新】遙距營商計劃申請手續FAQ！一文看清如何盡取 30 萬元D-Biz資助為公司增值 <<<唔想錯過D-Biz申請秘技、最齊最新情報請 Bookmark

盡覽香港企業銷售和推廣情報：
→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ

Photo：Ya, saya inBaliTimur@Flickr

撰文 : 陳文政

相關文章

【疫市營商】入境限制逐步放寬　在港台商：物流加快助實體店贏代購
2020/06/22
【疫市營商】入境限制逐步放寬　在港台商：物流加快助實體店贏代購
【疫市營商】建設粵港澳大灣區　深圳香港拍住上
2020/06/24
【疫市營商】建設粵港澳大灣區　深圳香港拍住上
市場拓展 風險管理 疫情 商會 印尼 香港 東南亞 東盟

上一篇文章

【一文看清香港優惠】12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新購物著數優惠 平價口罩供應免費派情報 【即日不斷更新】

下一篇文章

【附購買連結】蒙面俠口罩推廣計劃 只需 $20 即可購買 50 個香港製造口罩 針對有需要人士

緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

SME 精選

港人裸辭到大灣區創建科技公司 直言現在正是創業良機
港人裸辭到大灣區創建科技公司 直言現在正是創業良機
【財政預算案2020】中小企100％融資擔保很美好？食肆東主：批得快先救到燃眉之急
【財政預算案2020】中小企100％融資擔保很美好？食肆東主：批得快先救到燃眉之急
【Zoom 教學】Zoom 多人網上會議 Step by Step 教學！Home Office 必備！
【Zoom 教學】Zoom 多人網上會議 Step by Step 教學！Home Office 必備！
【一文看清香港優惠】12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新購物著數優惠 平價口罩供應免費派情報 【即日不斷更新】
【一文看清香港優惠】12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新購物著數優惠 平價口罩供應免費派情報 【即日不斷更新】
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
中小企求 Fund 懶人包（1）籌錢不靠父幹
中小企求 Fund 懶人包（1）籌錢不靠父幹