【疫市創業】公司轉戰東盟市場？顧問：找當地人拍檔忌隔山買牛

香港近年環境變化非常大，不少商人謀求其他出路，將公司轉移到市場龐大的東盟國家確是不錯的選擇，實行時適宜尋求當地人成為生意夥伴，以享當地福利和政府扶助。

艾爾諾諮詢（Aello Consulting）業務為幫助中小企進軍印尼、馬來西亞、 菲律賓、泰國、新加坡等東盟國家市場。該公司創辦人 April Lam 表示香港政府在不同東盟國家設立了香港經濟貿易辦事處（海外），幫助香港中小企與當地政府機關及商會聯繫，經商阻力較以前低。

April 公司主打印尼市場。她解釋：「印尼最大特點是人口多、市場大、電子商務使用率高、薪金水平低，當地人薪金更只是港人 1/10，設工廠做內銷潛力很大。此外，東盟國家距離香港近，比把公司移師到歐美會更加便利，容易兼顧。如果不想去印尼的話，另一個較熱門的國家會是泰國，它比印尼更加近香港，由於人才儲備好，當地較容易聘請到高水平的白領人。此外，泰國資訊科技非常發達，做軟件相關行業如請當地人寫 app ，創意行業例如平面設計、平面設計人才很『抵用』 。」

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▲ 艾爾諾諮詢（Aello Consulting）創辦人 April Lam。

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香港公司若想於外地設公司， April 認為最好先在當地找到生意夥伴。以印尼為例，部分行業限制外國人持份比例，有些行業只允許外國人持有最高 49% 股份，故此必須跟當地人合夥才能得到當地政府各項福利支持。她說：「畢竟當地人會更熟悉當地稅務、法例，以及申請各項牌照的要求，要知道東南亞普遍嚴厲打擊外資逃稅，故有當地人親自打點會是最好的。真的找不到當地人合作，也要有一名在當地落地港人夥伴，想隔空經營很困難的。」

至於如何尋找合適的當地人選，便要靠相關顧問才會容易成事。April 直言自己便是從事這方面生意，坦言有興趣的香港公司要貨比三家，了解相關顧問公司是否曾幫助過其他公司落地東盟，公司是否熟悉當地文化和政府法規，又或者在當地有團隊；若只是「空中樓閣」的話，寧願不幹（擴展海外）也不應承擔非必要風險。

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Photo：Ya, saya inBaliTimur@Flickr