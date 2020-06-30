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【疫市營商】無遊客藥房經營難　蝕少少清口罩存貨再盼盡快通關

業界頭條 12:50 2020/06/30

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新冠肺炎疫情持續蔓延，市民在「一罩難求」的情況下，藥房曾是重要的口罩銷售點。目前口罩供應充足，部分要靠遊客生意的藥房，無口罩熱賣如何自救？藥房業人士指，現在 9 成以上的藥房寧願「蝕少少」求售，盡快清空口罩貨。但總的來說銷量還可以，因每戶家庭有儲備口罩習慣，就算政府派發口罩，有部份客人依舊到藥房購買口罩。

國城參茸中西大藥房董事長兼港九藥房總商會理事長林偉文透露，現時受經濟環境影響，口罩價一直回落，故藥房希望盡快把滯銷口罩平價清倉，保留現金和存空間。他表示：「視乎存貨量及銷售情況而定，大部分藥房對口罩存貨採取 3 種對策，第一是微調價格；第二是按照成本出售；第三是蝕些少出售。」

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港九藥房總商會理事長林偉文。

囤積口罩習慣　減低選購口罩意欲

林偉文坦言：「因家庭會儲備口罩，未到最後關頭他們都不會出來買口罩。」並笑言：「政府派發可沖洗 60 次的口罩，市民不怕無口罩用。」林偉文續指，口罩供應屬自由市場，市面上口罩供應充足，家庭用品店分薄客源，同樣有口罩銷售和基本「客路」，所以暫時對市面供應壓力不太大，自然也無所謂「炒價」,生意還是照做。

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政府「保就業」工資補助計劃能否解業界燃眉之急，林偉文認為，計劃增加行業的生存空間，最少能短暫支撐藥房業經營；中期而言，他期待政府港版「健康碼」，通關之後恢復粵港澳人流，藥房生意便會轉好。

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撰文 : 鍾采餘

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