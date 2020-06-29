【附購買連結】新港廠文明堂口罩 售 Level 2 口罩 $125/50個

香港口罩廠的數量不斷增加，文明堂口罩亦是新進口罩廠之一。

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文明堂口罩表示，廠方主要生產 Level 2 級數的成人口罩，日後亦計劃生產中童口罩。現時口罩將以優惠價 $125/50個發售，但廠方沒有透露出貨日期。

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▲ 文明堂口罩廠

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文明堂口罩規格:⁣



-100%香港製造

-成人口罩 175mmx95mm⁣

-50個（不是獨立包裝）⁣

-BFE≥99%⁣ (證書按此瀏覽)

-PFE≥99%⁣

-氣壓差<5.0mmH2O/cm2⁣

-血滲透阻力>120mmHg⁣

-阻燃級別：Class 1

-Level 2

售價:$125/50個 (首批優惠價)

▲ 文明堂口罩

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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