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【有連結】今次更平? HKTVMall Level 2 口罩 在 HKTVMall 官方網店大街市有現貨!

行內熱話 03:26 2020/06/29

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HKTVMall 口罩推出數月，並經過 5 輪抽籤，但能購買的人仍是少數。早前記者曾報道原來 HKTVMall 口罩在官方的大街市有得賣，今次店方推出更低價的套裝。

【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】

可能店方知道上次的 HKTVMall 口罩套裝太貴，所以今次推出平價版的 HKTVMall 口罩套裝。今次套裝包裝: HKTV mall - 3層外科口罩 10片/盒 x 1 + 瑞士Saniswiss - [瑞士製造] H1天然消毒抗菌乾洗手凝露/酒精搓手液 x 1，售價原為 $85，現售 $55。 

【其他內容】 【附購買連結】Avant港產口罩推廣! Level 1 現貨口罩破底價售$75/50個

從網店可見，這套裝已售超過 2000 套，此套裝果然是較「易入口」。

HKTVMall 口罩套裝

購買連結<<<

【其他內容】直逼台灣原價! 良心藥房 $85 /50 個賣中衛口罩   

【其他內容】 【附購買連結】蒙面俠口罩推廣計劃 只需 $20 即可購買 50 個香港製造口罩  

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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撰文 : 張文啟

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