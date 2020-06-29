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華為．海康威視等 20 中企被列「中國軍方控制」！或面臨美國金融制裁

行內熱話 01:49 2020/06/29

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中美角力持續升級，美國參議院日前通過由兩黨提出的《香港自治法》，將制裁違反《中英聯合聲明》的人士或金融機構。而路透社亦指出，美國政府已決定將包括華為以内的 20 家中資企業列爲「中國軍方擁有或控制的企業」，或配合美國實施新的金融制裁。

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路透社引述一份文件報道，國防部獲法律授權編制由解放軍「擁有或控制」的公司名單。今次被列爲「中國軍方控制」的 20 家中資企業包括電訊設備巨頭華為、生産安全監控設備的海康威視、飛機製造商中國航空工業集團，以及中國移動跟中國電信。報道指出，此文件獲不具名的美國國防部官員證實，更指出文件已遞交國會。

暫時，海康威視強調公司從未參與過任何軍事應用的研發工作，並指此舉是「毫無根據」，海康威視強烈反對美國濫用一項 21 年來從未使用過的法律規定。而華為此前亦多次表示公司是民間資本企業，並不受中國政府及軍方控制。除此之外，多間涉事企業跟白宮仍未就報道作出回應。

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撰文 : 梁綺文

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