  • 29°C
香港時間 : 2020629日 (一) 01:59
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:粵港澳大灣區新機遇

熱門關鍵字 : 數碼轉型 網上推廣 5G FinTech MS Excel AI
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【中印衝突】印度餐飲業界發起 酒店餐廳拒絕接待中國人

行內熱話 01:39 2020/06/29

分享：

近日中印關係持續緊張，據外國媒體報道，印度當地反華情緒進一步加劇。其中印度德里酒店餐飲業東主協會（Delhi Hotel and Restaurant Owners Association）表示，協會内 3,000 間酒店旅館都會拒絕接待來自中國的旅客。 

【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】

據《印度斯坦時報》（Hindustan Times）報道，印度德里酒店餐飲業東主協會主席 Sandeep Khandelwal 表示，協會成員包括全市約 3,000 間經濟型酒店和賓館，共提供 7.5 萬間客房，都不歡迎中國旅客光顧。他直言：「中國對印度的行徑，讓德里酒店業商人感到憤怒。」他又稱，協會内的酒店會同時罷用中國貨，以響應印度全國貿易商總會（CAIT）有關抵制中國商品的呼籲。

 【附購買連結】Avant港產口罩推廣! Level 1 現貨口罩破底價售$75/50個

不過有分析認為，因新冠疫情關係，到訪印度的外國遊客數量已大幅減少，這項抵制行動目前很大程度上只是象徵性，但這一舉動仍表明印度的反中情緒正在高漲。

【其他內容】直逼台灣原價! 良心藥房 $85 /50 個賣中衛口罩 

 【其他內容】  【附優惠碼】THE GULU 買口罩即減 $40! 歐盟 Type II 口罩只售 $40/50個

 → SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ 

立即訂閱專享無間斷美股分析：http://bit.ly/2ZN5x1l

撰文 : 何兆洋

相關文章

【科技營商】企業雲端策略應以業務需求優先
2011/06/28
【科技營商】企業雲端策略應以業務需求優先
香港政府都中招！物流署購涉違虛假商品說明口罩
2020/06/27
香港政府都中招！物流署購涉違虛假商品說明口罩
【附購買連結】蒙面俠口罩推廣計劃 只需 $20 即可購買 50 個香港製造口罩 針對有需要人士
2020/06/28
【附購買連結】蒙面俠口罩推廣計劃 只需 $20 即可購買 50 個香港製造口罩 針對有需要人士
酒店 疫情 中印關係 中國 印度

上一篇文章

華為．海康威視等 20 中企被列「中國軍方控制」！或面臨美國金融制裁

下一篇文章

【附直購連結】台灣製友你 Uneed 口罩 成人/小童現貨售 $119/50個
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

SME 精選

港人裸辭到大灣區創建科技公司 直言現在正是創業良機
港人裸辭到大灣區創建科技公司 直言現在正是創業良機
【財政預算案2020】中小企100％融資擔保很美好？食肆東主：批得快先救到燃眉之急
【財政預算案2020】中小企100％融資擔保很美好？食肆東主：批得快先救到燃眉之急
【Zoom 教學】Zoom 多人網上會議 Step by Step 教學！Home Office 必備！
【Zoom 教學】Zoom 多人網上會議 Step by Step 教學！Home Office 必備！
【一文看清香港優惠】12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新購物著數優惠 平價口罩供應免費派情報 【即日不斷更新】
【一文看清香港優惠】12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新購物著數優惠 平價口罩供應免費派情報 【即日不斷更新】
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
中小企求 Fund 懶人包（1）籌錢不靠父幹
中小企求 Fund 懶人包（1）籌錢不靠父幹