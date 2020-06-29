【中印衝突】印度餐飲業界發起 酒店餐廳拒絕接待中國人

近日中印關係持續緊張，據外國媒體報道，印度當地反華情緒進一步加劇。其中印度德里酒店餐飲業東主協會（Delhi Hotel and Restaurant Owners Association）表示，協會内 3,000 間酒店旅館都會拒絕接待來自中國的旅客。

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據《印度斯坦時報》（Hindustan Times）報道，印度德里酒店餐飲業東主協會主席 Sandeep Khandelwal 表示，協會成員包括全市約 3,000 間經濟型酒店和賓館，共提供 7.5 萬間客房，都不歡迎中國旅客光顧。他直言：「中國對印度的行徑，讓德里酒店業商人感到憤怒。」他又稱，協會内的酒店會同時罷用中國貨，以響應印度全國貿易商總會（CAIT）有關抵制中國商品的呼籲。

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不過有分析認為，因新冠疫情關係，到訪印度的外國遊客數量已大幅減少，這項抵制行動目前很大程度上只是象徵性，但這一舉動仍表明印度的反中情緒正在高漲。

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