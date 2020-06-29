【附直購連結】台灣製友你 Uneed 口罩 成人/小童現貨售 $119/50個

近來香港愈來愈來台灣口罩發售，但不少是期貨。網店 Babycircus.hk 售價的台灣製友你 Uneed 口罩，卻是現貨發售。

【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】

Babycircus.hk發售的台製友你 Uneed 口罩分成人和小童款，全為現貨。小童款更採用 3D 口罩設計。

1.【友你】素色平面口罩(成人款)

-全面升級，口罩原料皆台灣製造

-新型PE鼻線，超定型、高安全

-高彈性耳帶，長時間配戴舒適不緊繃

-使用親膚性複合纖維，材質柔軟不刺激皮膚

-口罩尺寸:長 17.5 公分 x 寬 9.5 公分 ± 0.5 公分

-藍色

-50個

▲ 友你素色平面口罩(成人款)

【附購買連結】Avant港產口罩推廣! Level 1 現貨口罩破底價售$75/50個

2.【友你】3D彈力S(兒童款)

-3D 口罩設計

-適用年齡:5-8歲 小童適用

-口罩尺寸:長 14.5 公分 x 寬 11.2 公分 ± 0.5 公分

-藍色

-50個

售價: $119盒 ( 成人小童)

【其他內容】直逼台灣原價! 良心藥房 $85 /50 個賣中衛口罩

▲ 友你 3D彈力S(兒童款)

口罩訂購連結<<< (售完即止)

【其他內容】 【附優惠碼】THE GULU 買口罩即減 $40! 歐盟 Type II 口罩只售 $40/50個

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ

立即訂閱專享無間斷美股分析：http://bit.ly/2ZN5x1l