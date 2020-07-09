【附購買連結】Avant港產口罩推廣延長! Level 1 現貨口罩破底價售$75/50個

港產口罩愈來愈平，今次Avant港產口罩xFairbuy的推廣，更是平上加平!一盒50個的Level1 口罩只售 $75!現時這推廣活動亦再推出啦!

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▲ Avant港產口罩

Avant口罩規格



-尺寸：175mm X 90mm

-顏色：淺藍色

-一盒50片，每25片一包

-由三層無紡布組成 (表層防水，中層過濾，內層親水)

-細菌過濾率 99.6%

-微粒過濾率 95.6%

-符合ASTM Level -1 規格

-「無塵室」Class 8 認證

-香港製造

售價:$75盒/50個（推廣已延長，直至另行通知)

注意下單後，口罩3-5個工作天由順豐寄出， 運費到付

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口罩訂購連結<<< (售完即止)

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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