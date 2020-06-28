【附購買連結】新香港口罩廠 M Plus Mask 歐盟Type II R 口罩最平售 $60/30個

▲ M Plus Mask 口罩

香港口罩廠愈來愈多，M Plus Mask 則是則成立的新口罩廠，提供符合歐盟最高 EN14683 認證 TypeIIR 標準的口罩。

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M Plus Mask 是由日瑋醫療集團有限公司，廠房位於觀塘，擁有取得 ISO 14644-1 CLASS 8 認證的無塵車間生產線。

M Plus Mask 表示，口罩的防水面層採用防水不織布，中層過濾層為醫療口罩必須的熔噴不織布，底層吸濕層特意選用防敏感不織布，希望可以減低長期戴口罩時所產生的面部不適或過敏。

▲ 新香港口罩廠 M Plus Mask

發售口罩規格:

-符合歐盟最高 EN14683 認證 TypeIIR 標準

-BFE≥98%

-PFE≥95%

-歐盟CE認證

-成人尺寸

-一盒三十個

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▲ M Plus Mask 口罩

M Plus Mask一盒三十個，零售價 $75，會員價 $68，長者及醫護價低至 $60。廠方指現時訂購，最早可於 7 月7日 於 Organic Plus 門市取貨。

口罩訂購連結<<< (出貨口期:7月7日)

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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