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【附購買連結】新香港口罩廠 M Plus Mask 歐盟Type II R 口罩最平售 $60/30個

行內熱話 03:00 2020/06/28

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M Plus Mask 口罩

香港口罩廠愈來愈多，M Plus Mask 則是則成立的新口罩廠，提供符合歐盟最高 EN14683 認證 TypeIIR 標準的口罩。

【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】

M Plus Mask 是由日瑋醫療集團有限公司，廠房位於觀塘，擁有取得 ISO 14644-1 CLASS 8 認證的無塵車間生產線。

M Plus Mask 表示，口罩的防水面層採用防水不織布，中層過濾層為醫療口罩必須的熔噴不織布，底層吸濕層特意選用防敏感不織布，希望可以減低長期戴口罩時所產生的面部不適或過敏。

新香港口罩廠 M Plus Mask

發售口罩規格:
-符合歐盟最高 EN14683 認證 TypeIIR 標準
-BFE≥98%
-PFE≥95%
-歐盟CE認證
-成人尺寸
-一盒三十個

【其他內容】直逼台灣原價! 良心藥房 $85 /50 個賣中衛口罩    

M Plus Mask 口罩

M Plus Mask一盒三十個，零售價 $75，會員價 $68，長者及醫護價低至 $60。廠方指現時訂購，最早可於 7 月7日 於 Organic Plus 門市取貨。

 口罩訂購連結<<< (出貨口期:7月7日)

 【其他內容】  【附優惠碼】THE GULU 買口罩即減 $40! 歐盟 Type II 口罩只售 $40/50個

 【其他內容】【附購買方法】網店賣日本PFE/BFE 99%四層灰色別注版口罩現貨 只售$69/40個 可門市自取

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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撰文 : 張文啟

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