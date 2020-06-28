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【附購買連結】蒙面俠口罩推廣計劃 只需 $20 即可購買 50 個香港製造口罩 針對有需要人士

行內熱話 02:45 2020/06/28

分享：

對雖然香港口罩售價已下調，但對於弱勢社群而言，仍是不少的開支。網站口罩蒙面俠在 FB 表示，推出《蒙面俠口罩推廣計劃》。 

【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】

 《蒙面俠口罩推廣計劃》是為弱勢社群，即年滿 65 歲或殘疾人士香港居民登記認購，只要付出 $20，即可購買 50 個香港製造口罩。但注意口罩為各口罩廠瑕疵品，但過濾性能與正價貨一樣。

發售口罩規格:

-香港製造
-BFE > 95%
-PFE > 95%
-橡筋耳帶
-售價:$20/50 個

蒙面俠口罩推廣計劃

口罩換領點:

九龍區：尖沙咀 旺角 觀塘
港島區：銅鑼灣
新界區：葵涌 荃灣 屯門 天水圍 沙田 大埔 上水

【其他內容】直逼台灣原價! 良心藥房 $85 /50 個賣中衛口罩    

口罩認購流程:

只要到網址(按此)登記資料、選擇換領點，之後每月會收到換領短訊，憑短訊及身份證明文件即可到換領點現場購買。

 【其他內容】  【附優惠碼】THE GULU 買口罩即減 $40! 歐盟 Type II 口罩只售 $40/50個

 【其他內容】【附購買方法】網店賣日本PFE/BFE 99%四層灰色別注版口罩現貨 只售$69/40個 可門市自取

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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撰文 : 張文啟

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