【附購買連結】蒙面俠口罩推廣計劃 只需 $20 即可購買 50 個香港製造口罩 針對有需要人士

對雖然香港口罩售價已下調，但對於弱勢社群而言，仍是不少的開支。網站口罩蒙面俠在 FB 表示，推出《蒙面俠口罩推廣計劃》。

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《蒙面俠口罩推廣計劃》是為弱勢社群，即年滿 65 歲或殘疾人士香港居民登記認購，只要付出 $20，即可購買 50 個香港製造口罩。但注意口罩為各口罩廠瑕疵品，但過濾性能與正價貨一樣。

發售口罩規格:



-香港製造

-BFE > 95%

-PFE > 95%

-橡筋耳帶

-售價:$20/50 個

▲ 蒙面俠口罩推廣計劃

口罩換領點:



九龍區：尖沙咀 旺角 觀塘

港島區：銅鑼灣

新界區：葵涌 荃灣 屯門 天水圍 沙田 大埔 上水

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口罩認購流程:



只要到網址(按此)登記資料、選擇換領點，之後每月會收到換領短訊，憑短訊及身份證明文件即可到換領點現場購買。

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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