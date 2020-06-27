香港政府都中招！物流署購涉違虛假商品說明口罩

政府在 6 月 27 日晚上發表公佈，指一批 3 月購入的口罩，當中部分懷疑涉虛假商品說明。該批口罩已分發至政府部門，現已通知各部門暫停使用該些口罩。

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政府表示，香港海關（海關）正跟進一宗懷疑供應附有虛假商品說明口罩案件，政府物流服務署（物流署）已全力協助海關搜證，並會繼續盡力協助調查工作。



有關口罩由物流署於本年 3 月購入，其後分批送達供各政府部門使用。早前物流署已通知所有獲分發有關口罩的政府部門，暫停使用有關口罩。此外，此批口罩已回收，便轉交海關跟進。物流署亦已撤銷與涉案供應商的有關採購合約，並會向涉案供應商追討損失及賠償。

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此外，物流署亦懷疑涉案供應商曾提交虛假文件，故亦已將有關事宜轉介香港警務處。物流署會全力協助警方調查工作。

政府未有表示口罩已分給那些政府部門，欲透露該批口罩從何入手。

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