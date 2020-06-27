直逼台灣原價! 良心藥房 $85 /50 個賣中衛口罩

荃心日韓藥房在 FB 表示，即時開賣台灣制中衛口罩，並以超平價 $85 盒發售。

【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】

今次發售的為 50 個的中衛口罩盒裝天空藍色口罩。但注意現貨數量只有 30 盒，快閃優惠售完即止。中衛口罩盒裝在台灣賣約 $300 新台幣，即約 HK$78。

【其他內容】 萬寧都減價啦! Protector 獨立包裝口罩減價售 $79.9/30個

地址:荃灣眾安街47號號地鋪

【其他內容】 Simply Mask$99盒/50個彩虹口罩! 剛通過 Nelson Lab BFE/PFE/VFE >99% 測試!

【其他內容】【附購買方法】網店賣日本PFE/BFE 99%四層灰色別注版口罩現貨 只售$69/40個 可門市自取

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ

立即訂閱專享無間斷美股分析：http://bit.ly/2ZN5x1l