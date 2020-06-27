【附購買連結】全台灣製 Accmask 3E 99% 口罩 白/淺綠款售 $118/50個

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直逼台灣原價! 良心藥房 $85 /50 個賣中衛口罩
台灣製造的香港口罩品牌 Accmask 表示，將於 6 月27日 9 時開賣台灣製口罩。
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今次廠方會以優惠價 $118/50個發售口罩，有白色和淺綠色兩色選擇，注意出貨時間為 8 月中!
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Accmask 口罩規格
-cns14774／cns14775／cns14776／cns14777
-BFE >99% PFE>99% VFE>99%
-成人尺寸
-一盒50個
-非獨立包裝
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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。
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撰文 : 張文啟