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【三文魚到貨】日本製 Medicom 𝗖𝗼𝗺𝗳𝗼𝗿𝘁+ 口罩大貨到 將於指定百佳門市發售

行內熱話 13:58 2020/06/27

分享：

Medicom 香港表示，日本製的 𝗖𝗼𝗺𝗳𝗼𝗿𝘁+ 口罩將於 2020.06.27 至 2020.06.29 於指定渠道開售。

【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】

 廠方表示，新一批的日本製的 𝗖𝗼𝗺𝗳𝗼𝗿𝘁+ 口罩已到港，將於部分百佳門市發售。但因運輸問題，各店的返貨時間不一，皆在 6 月27 日至 6 月29 日到貨，請向各分店查詢最到貨情況。日本製的 𝗖𝗼𝗺𝗳𝗼𝗿𝘁+ 口罩售價為 $48/5 個，送搓手液一支。

【其他內容】   萬寧都減價啦! Protector 獨立包裝口罩減價售 $79.9/30個

Medicom 𝗖𝗼𝗺𝗳𝗼𝗿𝘁+ 口罩

 【其他內容】  Simply Mask$99盒/50個彩虹口罩! 剛通過 Nelson Lab BFE/PFE/VFE >99% 測試!

發售門市資料<<

 【其他內容】【附購買方法】網店賣日本PFE/BFE 99%四層灰色別注版口罩現貨 只售$69/40個 可門市自取

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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撰文 : 張文啟

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