【三文魚到貨】日本製 Medicom 𝗖𝗼𝗺𝗳𝗼𝗿𝘁+ 口罩大貨到 將於指定百佳門市發售

Medicom 香港表示，日本製的 𝗖𝗼𝗺𝗳𝗼𝗿𝘁+ 口罩將於 2020.06.27 至 2020.06.29 於指定渠道開售。

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廠方表示，新一批的日本製的 𝗖𝗼𝗺𝗳𝗼𝗿𝘁+ 口罩已到港，將於部分百佳門市發售。但因運輸問題，各店的返貨時間不一，皆在 6 月27 日至 6 月29 日到貨，請向各分店查詢最到貨情況。日本製的 𝗖𝗼𝗺𝗳𝗼𝗿𝘁+ 口罩售價為 $48/5 個，送搓手液一支。

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▲ Medicom 𝗖𝗼𝗺𝗳𝗼𝗿𝘁+ 口罩

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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