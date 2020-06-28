【科技營商】企業雲端策略應以業務需求優先

近年，雲端運算漸趨普及，公有雲（Public Cloud）服務佔整體資訊科技的開支按年大幅增長。採用公有雲服務有很多好處，例如：加速回應市場需求、高度可擴展性和先進創新科技。可是，企業決定將其 IT 應用程式遷移到公有雲前，必須考慮許多其他因素，如安全性和成本等。為了確保業務能夠透過使用公有雲服務而獲取最佳效益，各企業都應針對其業務需求制定自己的雲端策略。

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但，哪些 IT 應用程式應遷移至公有雲上？

企業決定是否將一個 IT 應用程式遷移至公有雲時，應考慮其效益和挑戰。如果遷移後的效益能夠大大提高、挑戰亦不大的話，那麼，該應用程式是很適合遷移到公有雲。

以上投票系統是一個很好的例子。當沒有任何投票在進行時，系統不會接收到有關服務的請求，IT 資源正處於閒置狀態。另一方面，當重要的投票開始後，系統可能盒時間內會有成千上萬的服務請求。如果該應用程式在企業的私有基礎架構上運行，則很有可能因為沒有足夠的計算容量去支援峰值時的工作負荷。

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如果以上投票系統在公有雲上運行，則它應該能夠按比例擴展和縮小規模，以解決業務需求的波動，而不會出現成本過高或計算容量不足的問題。

那麼，又如何將 IT 應用程式遷移至公有雲？

現今已經有很多將 IT 應用程式遷移到公有雲的方法。每種方法，皆有其自身的優勢和合適的用例。不同的行業群組，也會以不同的定義，把應用程式遷移方法分類。

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早在 2011 年，資訊科技研究及顧問公司 Gartner 定義了 5 Rs；及至 2016 年，亞馬遜 (Amazon.com) 擴充定義了 6Rs。不同分類方案之間有很多相似之處，我們可以把它們簡化為以下重點：

（1）重新購買/更換 (Repurchase / Replace)

停用並關閉應用程式，更換為在雲平台上運行的版本。此方案適用於商品服務類別之應用程式；例如綫上問卷調查，企業可以直接使用雲端平台版本，而不必把金錢持續投資在這類應用程式的長維護工作上。

（2）重新託管 (Rehost)

無需修改應用程式，將它從本地數據中心直接提升並遷移到雲平台上。此方案適用於一些可以直接在雲平台上運行之應用程式，例如 Web 服務。

（3）重構 (Replatform / Refactor / Rearchitect)

將應用程式預先進行修改，再遷移到雲平台上。修改的程度和變更的範圍，可以由簡單的配置修改，例如：使用雲端平台附設如負載平衡器之類的新功能，擴大至應用程式的全面檢修；又例如：使用微服務（Microservices）架構、「功能即服務」去重新編寫應用程式，以達至最大的雲平台運行的效益。

（4）停用/保留 (Retire / Retain)

保留那些不必要、不能再對企業發揮作用，或遷移到雲平台後，並不會有很大效益的應用程式，等待將來有更合適之提升機會。

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為了令每家企業於採用公有雲服務，同時達至最大的商業效益，他們都應根據其業務需求和風險承受能力，制定自己的企業雲端策略，也必須為每個應用程式，選擇合適的遷移方案，而不應該使用單一種遷移方法。

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