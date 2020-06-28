  • 29°C
香港時間 : 2020629日 (一) 02:50
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:粵港澳大灣區新機遇

熱門關鍵字 : 數碼轉型 網上推廣 5G FinTech MS Excel AI
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【科技營商】企業雲端策略應以業務需求優先

博客論壇 22:04 2020/06/28

分享：

近年，雲端運算漸趨普及，公有雲（Public Cloud）服務佔整體資訊科技的開支按年大幅增長。採用公有雲服務有很多好處，例如：加速回應市場需求、高度可擴展性和先進創新科技。可是，企業決定將其 IT 應用程式遷移到公有雲前，必須考慮許多其他因素，如安全性和成本等。為了確保業務能夠透過使用公有雲服務而獲取最佳效益，各企業都應針對其業務需求制定自己的雲端策略。

【相關文章】中小企：資訊保安重要但不肯投資

但，哪些 IT 應用程式應遷移至公有雲上？

企業決定是否將一個 IT 應用程式遷移至公有雲時，應考慮其效益和挑戰。如果遷移後的效益能夠大大提高、挑戰亦不大的話，那麼，該應用程式是很適合遷移到公有雲。

以上投票系統是一個很好的例子。當沒有任何投票在進行時，系統不會接收到有關服務的請求，IT 資源正處於閒置狀態。另一方面，當重要的投票開始後，系統可能盒時間內會有成千上萬的服務請求。如果該應用程式在企業的私有基礎架構上運行，則很有可能因為沒有足夠的計算容量去支援峰值時的工作負荷。

【相關文章】新冠肺炎疫情下雲端市場收入増 3 成

如果以上投票系統在公有雲上運行，則它應該能夠按比例擴展和縮小規模，以解決業務需求的波動，而不會出現成本過高或計算容量不足的問題。

那麼，又如何將 IT 應用程式遷移至公有雲？

現今已經有很多將 IT 應用程式遷移到公有雲的方法。每種方法，皆有其自身的優勢和合適的用例。不同的行業群組，也會以不同的定義，把應用程式遷移方法分類。

【相關文章】企業科技趨勢：量子運算進入商業化前期

早在 2011 年，資訊科技研究及顧問公司 Gartner 定義了 5 Rs；及至 2016 年，亞馬遜 (Amazon.com) 擴充定義了 6Rs。不同分類方案之間有很多相似之處，我們可以把它們簡化為以下重點：

（1）重新購買/更換 (Repurchase / Replace)
停用並關閉應用程式，更換為在雲平台上運行的版本。此方案適用於商品服務類別之應用程式；例如綫上問卷調查，企業可以直接使用雲端平台版本，而不必把金錢持續投資在這類應用程式的長維護工作上。

（2）重新託管 (Rehost)
無需修改應用程式，將它從本地數據中心直接提升並遷移到雲平台上。此方案適用於一些可以直接在雲平台上運行之應用程式，例如 Web 服務。

（3）重構 (Replatform / Refactor / Rearchitect)
將應用程式預先進行修改，再遷移到雲平台上。修改的程度和變更的範圍，可以由簡單的配置修改，例如：使用雲端平台附設如負載平衡器之類的新功能，擴大至應用程式的全面檢修；又例如：使用微服務（Microservices）架構、「功能即服務」去重新編寫應用程式，以達至最大的雲平台運行的效益。

（4）停用/保留 (Retire / Retain)
保留那些不必要、不能再對企業發揮作用，或遷移到雲平台後，並不會有很大效益的應用程式，等待將來有更合適之提升機會。

【相關文章】疫情下保住零售店收入 先做好資訊基建分析

為了令每家企業於採用公有雲服務，同時達至最大的商業效益，他們都應根據其業務需求和風險承受能力，制定自己的企業雲端策略，也必須為每個應用程式，選擇合適的遷移方案，而不應該使用單一種遷移方法。

以上內容純屬作者個人意見，並不代表本網立場。

【不斷更新】遙距營商計劃申請手續FAQ！一文看清如何盡取 30 萬元 D-Biz資助為公司增值 <<<唔想錯過D-Biz申請秘技、最齊最新情報請 Bookmark

盡覽香港企業銷售和推廣情報：
→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶 睇商機】

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ 

Photo：Open Grid Scheduler/Grid Engine@Flickr

撰文 : 曾炎焜（香港電腦學會企業架構專家小組執行委員會成員）

相關文章

【疫市營商】無常天災中小企最無辜？ 樂觀面對數碼轉型轉危為機
2020/04/07
【疫市營商】無常天災中小企最無辜？ 樂觀面對數碼轉型轉危為機
【遙距營商計劃】個案解讀：申請D-Biz太貪心用報盡10萬隨時失預算
2020/06/19
【遙距營商計劃】個案解讀：申請D-Biz太貪心用報盡10萬隨時失預算
數碼轉型 雲端 創新科技及應用

下一篇文章

「消失」了的 WWDC 會議？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

SME 精選

港人裸辭到大灣區創建科技公司 直言現在正是創業良機
港人裸辭到大灣區創建科技公司 直言現在正是創業良機
【財政預算案2020】中小企100％融資擔保很美好？食肆東主：批得快先救到燃眉之急
【財政預算案2020】中小企100％融資擔保很美好？食肆東主：批得快先救到燃眉之急
【Zoom 教學】Zoom 多人網上會議 Step by Step 教學！Home Office 必備！
【Zoom 教學】Zoom 多人網上會議 Step by Step 教學！Home Office 必備！
【一文看清香港優惠】12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新購物著數優惠 平價口罩供應免費派情報 【即日不斷更新】
【一文看清香港優惠】12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新購物著數優惠 平價口罩供應免費派情報 【即日不斷更新】
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
中小企求 Fund 懶人包（1）籌錢不靠父幹
中小企求 Fund 懶人包（1）籌錢不靠父幹