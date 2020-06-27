【附優惠碼】THE GULU 買口罩即減 $40! 歐盟 Type II 口罩只售 $40/50個

THE GULU 最近跟 Visa 推出著數優惠，買多款口罩即減 $40!

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THE GULU 提供的獨家著數活動將於 6 月 30 日上午 11 時開始，至 7 月 3 日完結。​THE GULU 將跟 4 間口罩商戶合作售賣 5 款成人或兒童口罩，買家只要在指定時間透過 THE GULU 購買口罩，再用 Visa 卡付款，同時輸入指定優惠碼，即減 $40。最平一盒口罩，使用優惠碼後只需售 $40。注意名額有限，用完即止﹗​更多售賣口罩資料和優惠碼可按此瀏覽。

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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