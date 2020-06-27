【附開賣詳情】小店賣 SOSo Mask 現貨! 紫/粉紅/黃/藍/綠 Level 2 口罩售$90盒起

香港口罩廠 SOSo Mask 自推出彩虹色 Level 2 口罩後，大受市場歡迎。今次廠方合作的 May 姐生活百貨表示，6 月 27 日將有新一批彩虹色 Level 2 口罩到貨!

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當日口罩發售款式如下:

1.中童142mm 粉紅色 50個售 $150

2.成人174mm 黃色平裝 30個售 $90

3.成人174mm 黃色錫紙 30個售 $100

4.成人174mm 藍色平裝 30個售 $90

5.成人174mm 藍色錫紙 30個售 $100

6.幼童138mm 綠色獨立包裝10個售 $30

7.成人174mm 紫色平裝 30個售 $90 (限每人1盒，總數80盒)

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▲ SOSo Mask 彩虹色口罩

發售時間:6 月 27 日下午 1 時至 8 時

發售地點: 旺角登打士街56號家樂坊2307室

查詢電話:6732 8865

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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