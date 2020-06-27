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「消失」了的 WWDC 會議？

博客論壇 18:50 2020/06/27

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一年一度的蘋果（Apple）大型開發者會議 WWDC 已完滿舉行，但當然跟其他大型會議一樣，改以網上形式舉行。其實打從原本今年 2 月尾在巴塞隆拿舉行的世界通訊大會（MWC Barcelona）取消之後，很多大型資訊科技界會議紛紛取消或延期，例如原本 6 月舉行的台灣電腦展 Computex，預算延期至 9 月，最終都因為疫情仍存在不確定性而取消了。

【相關文章】新冠肺炎疫情：全球供應鏈重新洗牌？

這些大型會議因為新冠肺炎疫情取消，背後要處理的事情其實不是這麼簡單。例如 MWC Barcelona 2020 巴塞隆拿市政府有份參與，預備取消的時候也跟該市政府拉鋸了很久，因為當時疫情在西班牙仍然沒有大型爆發，就算購買了保險主辦機構也未必可以索償。付了費用的參展商若果自行取消，又未必可以獲得賠償。不過，幾個大型展覽的主辦機構，為了希望參展商明年可再回來，都願意將今年的參展費留作下年使用，當然下年的展覽能否順利舉行，入場人數是否仍然眾多，則另作別論。

沒有了這些大型的資訊科技展覽，不同品牌都紛紛轉到網上舉行發布會，效果當然不可能跟實體發布會作比較，尤其是硬件的發布會，很多傳媒都希望可以親手取得產品拍照和測試，光在網上觀看影片的感覺始終不一樣，只是無可奈何接受。如果品牌當地設有辦公室，也可以將產品送給傳媒測試，但流程複雜得多，而且未必可以達到預期的效果。

蘋果執行長 Tim Cook。

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今年 9 月在柏林舉行的 iFA，主辦機構宣布仍然會如期舉行，但會將展期由 6 天縮減到 3 天，並聲言會將參展商及客戶的健康放在首位。儘管如此，我仍然懷疑是否會有人冒着生命危險參觀展覽。除非肺炎疫情在全球都已經受控，否則在飛機或者在展覽場地受感染的機會仍然很高。如果要大家去到當地，首先需隔離 14 天，才可以參觀只有 3 天的展覽，大家又是否會願意前往？再者，回到自己國家又需再隔離 14 天，一來一回已經浪費了超過 1 個月時間，似乎非常不實際。

筆者有個大膽的想法，就是在展覽當地聘請工作人員舉辦「虛擬導賞團」，品牌可以邀請合作夥伴，於特定時間登入虛擬導賞團，由工作人員帶起 AR（擴增實境） 頭盔，瀏覽展覽會不同的攤位。如果有些商家可以負擔更高的費用，甚至可以參加「私人導賞團」，由私人導賞員帶你參觀整個展覽，你也可以指示導賞員到某個參展商的攤位參觀。導賞團會按日（展覽會當日的開放時間）或按時收費主辦機構可以考慮一下，除了可以增加網上的參與度之外，也可以有另類收入，在新冠肺炎疫情底下這應該是盤不錯的生意。

【相關文章】Tim Cook 指中國新冠肺炎疫情已受控 中國零件生產逐漸回復正常

以上內容純屬作者個人意見，並不代表本網立場。

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撰文 : 方保僑（香港資訊科技商會榮譽會長）

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