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【革命性口罩】日本推出無耳帶口罩 剪頭髮最適用?

業界頭條 20:38 2020/06/26

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新冠肺炎疫情尚未完結，口罩仍是日常生活的必須品。不過長載口罩的話，耳背多少會有點不適，而且在某些場合，例如剪頭髮也比較麻煩。日本 earch 公司便即將推出一款名為 salone de mask 的無耳帶口罩，利用醫療用雙面膠布將口罩固定於臉上，簡單解決耳帶帶來的各種問題。 

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salone de mask 一共有透明和不透明兩款，布料基本都是用不織布，但不設耳帶，而是用醫療用雙面膠布將口罩固定於臉上。透明的其中一個好處，是可讓髮型師看到顧客的面部輪廓，方便剪出合適的髮型。

兩款口罩均屬即棄型口罩，在日本製造，分別有 5 片、10 片及 50 片裝，售價分別為 1,100日圓、1,650 日圓及 6,600 日圓。透明款式會於 7 月開始發貨，而不透明款式則會於 6 月下旬推出。

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撰文 : 何兆洋

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