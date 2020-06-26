【高透氣】日本製 Heiwa Life 3D 3E 99% Level 3 成人口罩卓悅到貨

卓悅在 Facebook 表示，日本製 Heiwa Life 3D 成人用外科口罩卡九龍、新界區分店已到貨。售價為 $248盒/60個，送搓手液。

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根據 Heiwa 平和廠方介紹，此口罩屬 ASTM Level 3 水平，而且透氣度十分高，適合在夏天使用。廠方網頁介紹按此。

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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