創業奇情之「盡職調查」

「下星期投資者會進行盡職調查（Due Diligence；DD），我們需預備好相關文件。」創業家 Dominic 和 IT 人 Eddie 的初創企業正進行融資，兩人是大學師兄弟，合組公司不到半年便得到投資者的青睞。事實上，Dominic 對盡職調查絕不陌生，他過去十多年曾經以買家和賣家身份，參與多個項目的收購合併計劃，可謂經驗豐富。

「相信兩天可以完成，首天看文件及問問題，次日會跟我們單獨面談。」Dominic 解釋給 Eddie 整個過程及要注意的事項。「記得不要空口講白話，因盡職調查最著重的就是誠信。」Dominic 舉例說：「我當年做 buy side，被投資的公司提供多份與其他機構簽訂的 MOU，我們逐間打去調查，結果發現部分是虛構的。」交易當然也告吹了。

【相關文章】100％中小企融資擔保幫到SME？商會：先做好盤數兼個人財務記錄

「盡職調查其實是雙方的，企業也需要清楚了解投資者的背景，以及帶給公司的價值。」Dominic 指投資者一般需出示資金證明及簽署保密協議，而這次兩人能收到訂金才進行 DD，算是非常理想。Eddie 反問：「如果投資者了解整盤生意營運，再以另一間公司在市場作出競爭，初創企業又能如向避免？」身為公司技術總監的 Eddie，顯然擔心公司申請中的專利資料外洩，又或最有價值的部分被人偷去。Dominic 嘗試以另一例子作互相提醒。

5 年前，Dominic 和發明家 Edison 的初創企業正進行融資，Edison 以他在台灣某大學教授的團隊為核心，共同研發出最新的 IoT（物聯網）農業監控技術，並準備申請相關專利。兩位創辦人不虞有詐，在投資人要求下引薦到台灣與核心團隊會面，結果團隊成員被挖角，專利也被人搶先登記；Dominic 與 Edison 融資不成，最後結業收場，令人心悸。那次慘痛的經歷，Dominic 記憶猶新，他堅持必須了解投資者的背景。

【相關文章】虛擬銀行促進普惠金融 中小企市民齊受惠

「今次的投資者為樂氏家族成員，是專業的投資者，藉他們的關係更可發展國內市場。」Dominic 把他的調查報告顯示給 Eddie；這次雙方面的盡職調查也順利進行，Dominic 和 Eddie 的初創企業順利拿下資金，並獲得傳媒的廣泛報道，兩人成為了新一代的初創明星。

不過，麻煩的事情隨即接踵而來。先有每天數之不盡的騷擾電話，然後又有紋身大漢上門追數，兩人不勝其煩。

「IT 人人工低、不擅理財，和你夾份做生意只得少許股份又無人工，但其實因為我的技術才能成功融資。」Eddie 對 Dominic 抱怨，更直認欠下財務公司巨債，已瀕臨破產邊緣。他要求公司以新的資金代償還其債務，否則一拍兩散。Dominic 晴天霹靂，他發夢也沒想到百密一疏，盡職調查做漏了身邊的合夥人。他決定把資金退回給投資者，並把公司結束，嗚呼哀哉。

【相關文章】中小企百分百融資擔保幫到手？小店東主：「租金才是根源問題」

「為保障其他股東及未來投資者利益，請你先做好個人信貸報告，費用由我負責。」Dominic 日後創業前定必做好對股東的盡職調查。

以上內容純屬作者個人意見，並不代表本網立場。

【不斷更新】遙距營商計劃申請手續FAQ！一文看清如何盡取 30 萬元D-Biz資助為公司增值 <<<唔想錯過D-Biz申請秘技、最齊最新情報請 Bookmark

盡覽香港企業銷售和推廣情報：

→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ

Photo：InvestmentZen、Marco Verch@Flickr