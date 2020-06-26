【附購買連結】有 45000 盒大貨! Good Mask 限量納米彩色口罩下周一開賣

近日各香港口罩廠都玩顏色口罩，Good Mask 亦表示，將推出納米彩色口罩，集型格和高防護於一身!

【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】

Good Mask 表示，將推限量納米彩色口罩，並提供中童 / 成人尺寸。

Good Mask 口罩規格

-夢幻紫、 櫻花粉、奇異果綠、冰川白、 微風藍 (一盒一款色)

-BFE, PFE, VFE>99.9

-中童(外耳式) 成人(內/外耳式隨機發貨)

-售價:$178/30片 (獨立包裝)

-訂購限量: 中童每隻色 3000盒,成人每隻色 6000盒

【其他內容】【附購買方法】網店賣日本PFE/BFE 99%四層灰色別注版口罩現貨 只售$69/40個 可門市自取

【其他內容】 萬寧都減價啦! Protector 獨立包裝口罩減價售 $79.9/30個

▲ Good Mask 推售限量納米彩色口罩

Good Mask 口罩發售詳情



開賣時間: 6月29日中午12:00至7月5日23:59

出貨時間: 8月7日前 (於旺角先達門市同元朗國康藥房可以免運費取貨)

口罩購買連結<<< (需成會員才可購買)

【其他內容【有連結】HKTVMall Level 2 口罩 在 HKTVMall 官方網店大街市有現貨賣!

【其他內容】【口罩劈價】日本製 Unicharm 超立體口罩 藥房合理價售 $140/30個

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ

立即訂閱專享無間斷美股分析：http://bit.ly/2ZN5x1l