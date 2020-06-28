【遙距營商計劃】見加碼10億元再申請D-Biz？ 顧問提醒：獲批資助不可再申請

「遙距營商計劃」（D-Biz）宣布加碼 10 億元。該計劃自 5 月 18 日接受資助申請，5 個星期內收到逾 14,400 宗申請，對於早前已獲批的案例，審批資助金額結果不是全額資助，引起業界很大回響。有申請者見該計劃「加碼」，問可否再提交申請最得更多資助？

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其實規則已定明，獲 D-Biz 申請結果的公司，不可再續第二次申請。SME.hket 記者訪問業界消息人士。他解釋，已有 D-Biz 申請結果的企業不可再申請第二次，現時「加碼」對審批資助金額結果影響沒有分別。他反而認為，原本 5 億元資助總額可幫助 3,000 家企業，批核需時；現時總資助額增加至 15 億元，相信要批核過萬份申請，現時 1 個星期處理數百宗，估計需 50 個星期才完成處理，所以要加速。

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消息人士又指，「遙距營商計劃」本來是予企業「救急」之用，資訊科技企業應了解自身需要才申請，故 5 個人買 10 部高級電腦等「轉型」預算便不合理。他提醒，部分提供服務的資訊科技服務供應商會因應 D-Biz 推出「推廣套餐」和「視像會議」等套餐，其實對申請企業未必合用，令審批有落差。

他建議，企業與供應商申請前，應視符業務性質，就每間企業推出「度身訂造」的資訊科技方案，看清楚申請規格，及跟隨規矩申請。

D-Biz 秘書處香港生產力促進局下周一（6 月 29 日）將舉行網上研討會 ，解釋申請劃計「Dos and Don'ts」，屆時可參加留意申請細節。

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