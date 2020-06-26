【遙距營商計劃】D-Biz 加碼10億！業界：應從失敗案例學習盡快申請

創新科技署推出的遙距營商計劃（D-Biz）優劣評價不一，如有申請者推申請報價時約港幣 9 萬多元，但最終只批出 2,000 元，但亦有獲全額資助個案。政府今日（ 6 月 26 日）計劃宣布加碼港幣 10 億元至15 億元。專家表示再三加碼的機會不大，中小企宜早作準備。

創新及科技局早前撥出 5 億元，推出為期 6 個月的 D-Biz 計劃，反應極之熱烈，五個星期內局方收到逾 14,400 宗申請，95% 是中小企。口水清的業界或網民，計一計之下便覺「僧多粥少」。申請人早前陸續收到撥款，惟批出款項有「縮水」之嫌，10 萬元的項目資助上限平均只批出 3 萬多元，甚至有個案申請 9 萬元卻僅批不夠 2,000 元，當中只有 14 間獲全額資助。業界嘩然，紛紛質疑是否 5 億元從一開始已「不夠分」。

【相關文章】申請D-Biz遙距營商計劃 業界解難FAQ

▲ 香港創科發展協會主席陳迪源。

為此政府決定從「防疫抗疫基金」為 D-Biz 加碼港幣 10 億元，即總數增至 15 億元。創新科技署表示，D-Biz 申請會繼續按照既定評審準則（包括：建議項目與申請企業的業務是否相關、預算是否合理及合乎經濟原則、推行細節的複雜程度及是否切實可行、服務供應商的相關技術能力和經驗等）審批，以確保公帑用得其所。

【相關文章】個案解讀：申請D-Biz太貪心用報盡10萬隨時失預算

香港創科發展協會主席陳迪源歡迎政府決定：「但目前已有大約 15,000 宗申請，故即使加碼審批估計仍將嚴格。D-Biz 旨在支持香港企業在新冠肺炎疫情下數碼轉型，為資訊科技方案供應商提供商機，同時以便企業以更低的成本使用這些方案。它跟任何匆忙推出的計劃一樣也不是完美的。我認為現在計劃已經有審批結果，政府在優化方面除了增加資金和人手外，不容易有其他方法。我們應該正面看待這些幫助，不應將其視為福利政策。」

陳迪源又引述創科局在記者會上分享 2 個遭拒絕的案例解釋：某間藝術學校申請 D-Biz 用於推廣美妝項目，但項目根本並非本業；另一個則是單純購買 iPad 硬件，以及購買不帶軟件方案的高端視頻會議設備，費用達 10 萬元上限。他直言這些項目無法證明實際需求，又未有遵循計劃財務原則，申請遭拒是意料中事。

【相關文章】個案解讀：用D-Biz買高價筆電公司用？重點幫助數碼轉型並非津貼買電腦

對於部分項目的資助額不符請預期，陳迪源說：「據我了解，秘書處會研究申請人是否確切需要『度身訂造』的資訊科技方案。現時坊間有各種訂閱形式的平台，企業可以短時間內『上線』，局方以訂閱成本作標準，資助上不足額亦不足為奇。」

陳迪源直言 D-Biz 再加碼的可能性很小，亦擔心計劃是否可以持續 6 個月。他指出：「如果有公司想申請，應盡快進行。如果公司要申請定製項目，則可以考慮其他政府資助，例如最近加強的 TVP (科技券)。除了提高資助上限、增加項目和降低申請者投入比例外，新的優化包括 2 個月審批時間的新指標，以及申請者可在提交申請後立即啟動項目的自由，但風險自負。」

【相關文章】用D-Biz資助直接在Facebook落廣告？推廣服務商：掛勾轉型項目更易獲批

一文看清：12 大連鎖商戶+小店最新口罩供貨免費派詳情 供貨情況即日【不斷更新】 <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

盡覽香港企業銷售和推廣情報：

→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ

立即訂閱專享無間斷美股分析：http://bit.ly/2ZN5x1l