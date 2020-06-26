【有連結】HKTVMall Level 2 口罩 在 HKTVMall 官方網店大街市有現貨賣!

HKTVMall 口罩推出數月，並經過 5 輪抽籤，但能購買的人仍是少數。不過原來 HKTVMall 口罩在官方的大街市有得賣!

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今次大街市發售的 HKTVMall 口罩，是以套裝形或推出。套裝包裝: HKTV mall - 3層外科口罩 10片/盒 x 1 + 花王 - 漂白水 (日本版) x 2+ 瑞士Saniswiss - [瑞士製造] H1天然消毒抗菌乾洗手凝露/酒精搓手液 x 1，售價原為 $156.8，現售 $109。

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雖說是特價，但這套裝確實不抵。尤其是附有的 HKTV mall 口罩只有一盒 10 片，如果大家對其他套裝內貨品沒有興趣的話，每片口罩的「售價」是超過 $10 呢! 但如果套裝是有 30 個口罩，會較抵用。

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▲ HKTVMall 官方網店發售的 HKTVMall 口罩套裝

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▲ HKTVMall 口罩套裝內容

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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