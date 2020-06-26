$69.9 一盒屈臣氏口罩將成絕響! 廠方將停產 Level 2 平版口罩?

近日市場的焦點都在屈臣氏新推出的 Level 3 口罩上，尤其是廠方突破更改 Level 3 口罩的銷售日期和發售方式(詳情表此瀏覽)。不過更震撼的消息是，原來屈臣氏將會停止售價 $69.9 起的 Level 2 版 WatsMask WeCare 口罩。

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這幾天各人的焦點皆在屈臣氏新推出的 Level 3 口罩，並紛紛論其定價和防護使用場合等等。但記者發現在屈臣氏官方 Facebook 上，有網民問及售 $69.9 的 Level 2 版口罩的問題時，但官方卻回應 : 「我哋嘅屈臣氏自家品牌口罩 WatsMask WeCare 規格已升級至ASTM Level 3 最高標準，早前出售嘅ASTM Level 2 版本將停止生產，多謝你嘅支持」。不少網民對屈臣氏不再推出 Level 2 口罩的消息，皆感可惜。

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換言之，日後大家只可購買售價 $109.9 起的 Level 3 貴版屈臣氏口罩。但對不少毋須使用高防口罩的用戶而言，此舉卻少了一個購買平價口罩的選擇。記者亦就此事向屈臣氏官方求證，但截稿前尚未收到回覆。更新:屈臣氏回覆記者查詢，指 Level 2 屈臣氏口罩會繼續生產和推出，並在 7 月開始訂購，但廠方沒有交待為何官方 Facebook 專頁會停產的回應。

事實上，$69.9 的屈臣氏 Level 2 口罩是市場少有的平價高質口罩，而且有獨立包裝，希望廠方可應市民要求，重推平版口罩。

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▲ 屈臣氏推出的 Level 2 和 3 口罩

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