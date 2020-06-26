  • 31°C
香港時間 : 2020626日 (五) 16:29
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:粵港澳大灣區新機遇

熱門關鍵字 : 數碼轉型 網上推廣 5G FinTech MS Excel AI
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

$69.9 一盒屈臣氏口罩將成絕響! 廠方將停產 Level 2 平版口罩?

行內熱話 15:48 2020/06/26

分享：

近日市場的焦點都在屈臣氏新推出的 Level 3 口罩上，尤其是廠方突破更改 Level 3 口罩的銷售日期和發售方式(詳情表此瀏覽)。不過更震撼的消息是，原來屈臣氏將會停止售價 $69.9 起的 Level 2 版 WatsMask WeCare 口罩。

【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】

這幾天各人的焦點皆在屈臣氏新推出的 Level 3 口罩，並紛紛論其定價和防護使用場合等等。但記者發現在屈臣氏官方 Facebook 上，有網民問及售 $69.9 的 Level 2 版口罩的問題時，但官方卻回應 : 「我哋嘅屈臣氏自家品牌口罩 WatsMask WeCare 規格已升級至ASTM Level 3 最高標準，早前出售嘅ASTM Level 2 版本將停止生產，多謝你嘅支持」。不少網民對屈臣氏不再推出 Level 2 口罩的消息，皆感可惜。

【其他內容】【附購買方法】網店賣日本PFE/BFE 99%四層灰色別注版口罩現貨 只售$69/40個 可門市自取

換言之，日後大家只可購買售價 $109.9 起的 Level 3 貴版屈臣氏口罩。但對不少毋須使用高防口罩的用戶而言，此舉卻少了一個購買平價口罩的選擇。記者亦就此事向屈臣氏官方求證，但截稿前尚未收到回覆。更新:屈臣氏回覆記者查詢，指 Level 2 屈臣氏口罩會繼續生產和推出，並在 7 月開始訂購，但廠方沒有交待為何官方 Facebook 專頁會停產的回應。

事實上，$69.9 的屈臣氏 Level 2 口罩是市場少有的平價高質口罩，而且有獨立包裝，希望廠方可應市民要求，重推平版口罩。

【其他內容】【口罩劈價】日本製 Unicharm 超立體口罩 藥房合理價售 $140/30個

屈臣氏推出的 Level 2 和 3 口罩

 【其他內容】   萬寧都減價啦! Protector 獨立包裝口罩減價售 $79.9/30個

【其他內容】 【百貨公司賣現貨】港廠Pasion 推紫色口罩+薰衣草精油限定版 售$138/50個

 → SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ 

立即訂閱專享無間斷美股分析：http://bit.ly/2ZN5x1l

撰文 : 張文啟

相關文章

港廠一合口罩延遲發貨事件點收科? 千名苦主求助! 商業罪案調查科介入後到海關!?
2020/06/25
港廠一合口罩延遲發貨事件點收科? 千名苦主求助! 商業罪案調查科介入後到海關!?
【香港口罩】港府下周起免費派發一次性香港製造口罩! 每戶一包 10 個
2020/06/25
【香港口罩】港府下周起免費派發一次性香港製造口罩! 每戶一包 10 個
【附購買連結】有現貨! 港廠 HK-M 賣 Level 2 彩虹口罩 售 $140/50個
今日
【附購買連結】有現貨! 港廠 HK-M 賣 Level 2 彩虹口罩 售 $140/50個
著數優惠 健康問題 網購平台 健康美容 積分優惠 疫情 口罩 屈臣氏

上一篇文章

【附購買連結】有 45000 盒大貨! Good Mask 限量納米彩色口罩下周一開賣

下一篇文章

【有連結】HKTVMall Level 2 口罩 在 HKTVMall 官方網店大街市有現貨賣!

緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

SME 精選

港人裸辭到大灣區創建科技公司 直言現在正是創業良機
港人裸辭到大灣區創建科技公司 直言現在正是創業良機
【財政預算案2020】中小企100％融資擔保很美好？食肆東主：批得快先救到燃眉之急
【財政預算案2020】中小企100％融資擔保很美好？食肆東主：批得快先救到燃眉之急
【Zoom 教學】Zoom 多人網上會議 Step by Step 教學！Home Office 必備！
【Zoom 教學】Zoom 多人網上會議 Step by Step 教學！Home Office 必備！
【一文看清香港優惠】12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新購物著數優惠 平價口罩供應免費派情報 【即日不斷更新】
【一文看清香港優惠】12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新購物著數優惠 平價口罩供應免費派情報 【即日不斷更新】
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
中小企求 Fund 懶人包（1）籌錢不靠父幹
中小企求 Fund 懶人包（1）籌錢不靠父幹