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【附購買連結】有現貨! 港廠 HK-M 賣 Level 2 彩虹口罩 售 $140/50個

行內熱話 02:36 2020/06/26

分享：

 近來推出彩色口罩已成各香港口罩廠的必殺技! 香港口罩科技有限公司 HK-M 在 FB 表示，將開賣彩虹口罩，而且有現貨發售!

【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】

HK-M 表示，將發售兩款 Level 2 口罩，分別是普通版本和彩虹系列 (含三種顏色，廠方未透露是那 3 種色)，兩者皆是非獨立包裝。開賣詳情如下:

HK-M 彩虹口罩

HK-M 口罩開賣日期

6 月27日中午 12:00 至 30 日下午 11:59

【其他內容】【附購買方法】網店賣日本PFE/BFE 99%四層灰色別注版口罩現貨 只售$69/40個 可門市自取

HK-M 口罩售價

1.普通版非獨立包裝（預售價）$120
- 訂購後12個工作天內出貨

2.非獨立彩虹系列（預售價）$140
- 於7月中旬開始出貨

3.普通版非獨立現貨價 $160

4.彩虹系列現貨價 $188

【其他內容】【口罩劈價】日本製 Unicharm 超立體口罩 藥房合理價售 $140/30個

HK-M 彩虹口罩

 【其他內容】  【突發】屈臣氏 Level 3 口罩突改發售安排! 最新發售情況一文盡睇

【其他內容】 【百貨公司賣現貨】港廠Pasion 推紫色口罩+薰衣草精油限定版 售$138/50個

HK-M 普通口罩

 口罩購買連結 <<<

 購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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撰文 : 張文啟

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