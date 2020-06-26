【附購買連結】有現貨! 港廠 HK-M 賣 Level 2 彩虹口罩 售 $140/50個

近來推出彩色口罩已成各香港口罩廠的必殺技! 香港口罩科技有限公司 HK-M 在 FB 表示，將開賣彩虹口罩，而且有現貨發售!

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HK-M 表示，將發售兩款 Level 2 口罩，分別是普通版本和彩虹系列 (含三種顏色，廠方未透露是那 3 種色)，兩者皆是非獨立包裝。開賣詳情如下:

▲ HK-M 彩虹口罩

HK-M 口罩開賣日期

6 月27日中午 12:00 至 30 日下午 11:59

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HK-M 口罩售價

1.普通版非獨立包裝（預售價）$120

- 訂購後12個工作天內出貨



2.非獨立彩虹系列（預售價）$140

- 於7月中旬開始出貨

3.普通版非獨立現貨價 $160



4.彩虹系列現貨價 $188

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▲ HK-M 彩虹口罩

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▲ HK-M 普通口罩

口罩購買連結 <<<

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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