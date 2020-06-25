【突發】屈臣氏 Level 3 口罩突改發售安排! 最新發售情況一文盡睇

屈臣氏早前表示，將於明天 6 月25日開賣最新的 WatsMask WeCare Level 3 口罩。但屈臣氏剛在 Facebook 表示，將有新發售安排。

【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】

屈臣氏指收到好多意見，於周末發售更方便上班一族，而且以訂貨型式購買，不用撲空，所以立即更新 WatsMask WeCare Level 3 口罩購買安排。 最新發售安排如下：

【其他內容】【附購買方法】網店賣日本PFE/BFE 99%四層灰色別注版口罩現貨 只售$69/40個 可門市自取

易賞錢會員優先預購



1.於屈臣氏訂購

日期：28-6-2020(星期日)

地點：香港全線屈臣氏門市

名額：40,000盒



2.於百佳訂購

日期：27-6-2020(星期六)

地點：香港全線百佳門市

名額：40,000盒



會員價 $109.9/盒 (30片)

屈臣氏最強 Level 3 港產口罩的選購 FAQ，按此瀏覽。

▲ 屈臣氏WatsMask WeCare ASTM Level 3口罩

【其他內容】【口罩劈價】日本製 Unicharm 超立體口罩 藥房合理價售 $140/30個

易賞錢會員預購口罩條款及細則:

1.每個易賞錢帳戶只限購買一盒 Level 3 口罩，名額以先到先得形式分配，售完即止。

2.重複預購將以首次購買之資料作準及退款會於14個工作天內以易賞錢積分退回會員帳戶。

3. 成功預購口罩的會員將於7個工作天內收到確認短訊。會員必須於指定日期內前往預購的同一間店舖領取口罩。逾期作廢，前往其他店舖領取恕不接受，將不會補發購買名額。

4. 成功預購的會員需出示預購時出示的易賞錢卡/App, 確認短訊及預購單據正本領取口罩。

5. 屈臣氏(香港)不會因丟失、損壞或被盜單據而重發預購單據。

6. 成功預購的會員將會收到確認短訊，為確保收到領取通知，會員須於6月29日或之前上易賞錢網站/App提交有效電話號碼。

7. 如有任何爭議，屈臣氏(香港)將保留最終決定權。

【其他內容】 【附購買方法】網店賣日本PFE/BFE 99%四層灰色別注版口罩現貨 只售$69/40個 可門市自取

【其他內容】 【百貨公司賣現貨】港廠Pasion 推紫色口罩+薰衣草精油限定版 售$138/50個

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ

立即訂閱專享無間斷美股分析：http://bit.ly/2ZN5x1l