【香港口罩】港府下周起免費派發一次性香港製造口罩! 每戶一包 10 個

香港政府早前指會免費派發一次性口罩，終於有消息啦!行政長官林鄭月娥在 FB 表示，下周將陸續派送。

【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】

林鄭月娥表示，為讓市民打好抗疫這場持久戰，政府早前向每位香港市民免費派發可重用多次的「銅芯抗疫口罩」。其反應理想，在一個月的登記期內合共收到超過 144 萬宗登記，涵蓋逾 393 萬人，口罩已經由香港郵政順利送遞到市民手上。政府亦已直接派發「銅芯抗疫口罩」到學校、住宿院舍和社福機構，方便有關市民使用。

【其他內容】 【附購買方法】網店賣日本PFE/BFE 99%四層灰色別注版口罩現貨 只售$69/40個 可門市自取



此外，政府將由下星期開始，透過香港郵政免費派送一次性口罩至全港每個住宅地址，每戶一包，內附十個一次性口罩，無需要再登記。這些口罩是政府在「本地口罩生產資助計劃」下首批採購的香港產口罩，希望與民共享，同心抗疫。

【其他內容】【口罩劈價】日本製 Unicharm 超立體口罩 藥房合理價售 $140/30個

【其他內容】 【百貨公司賣現貨】港廠Pasion 推紫色口罩+薰衣草精油限定版 售$138/50個

→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ

立即訂閱專享無間斷美股分析：http://bit.ly/2ZN5x1l