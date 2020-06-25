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【香港口罩】港府下周起免費派發一次性香港製造口罩! 每戶一包 10 個

業界頭條 14:19 2020/06/25

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 香港政府早前指會免費派發一次性口罩，終於有消息啦!行政長官林鄭月娥在 FB 表示，下周將陸續派送。

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林鄭月娥表示，為讓市民打好抗疫這場持久戰，政府早前向每位香港市民免費派發可重用多次的「銅芯抗疫口罩」。其反應理想，在一個月的登記期內合共收到超過 144 萬宗登記，涵蓋逾 393 萬人，口罩已經由香港郵政順利送遞到市民手上。政府亦已直接派發「銅芯抗疫口罩」到學校、住宿院舍和社福機構，方便有關市民使用。

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此外，政府將由下星期開始，透過香港郵政免費派送一次性口罩至全港每個住宅地址，每戶一包，內附十個一次性口罩，無需要再登記。這些口罩是政府在「本地口罩生產資助計劃」下首批採購的香港產口罩，希望與民共享，同心抗疫。

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撰文 : 張文啟

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