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【到貨注意】萬寧自家港產成人/中童Level2口罩售$113盒/50個 陸續到貨

行內熱話 13:58 2020/06/25

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可能因為屈臣氏星期五賣新推出的 Level 3 口罩，所以萬寧決定避一避，在今日突發開賣口罩。今早開始，部分萬寧門市在開店後已陸續有萬寧自家港產成人和中童尺寸的口罩賣。

【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】

今日較大間的萬寧門市一開店就發售萬寧牌口罩，網民在 FB 群組報料，指包括: 葵芳新都會廣場、炮台山、青衣城和APM 等分店等已返貨。而且今日似乎有較多貨返，不少分店仍有貨發售。所以如果大家想購買的話，也可到附近的萬寧門市碰碰運氣，看看會否返貨。 更新:6 月26日亦有少量分店返貨!

【其他內容】【口罩劈價】日本製 Unicharm 超立體口罩 藥房合理價售 $140/30個

萬寧自家港產成人/中童Level2口罩到貨(網民圖片)

 【其他內容】 【附購買方法】網店賣日本PFE/BFE 99%四層灰色別注版口罩現貨 只售$69/40個 可門市自取

【其他內容】 【百貨公司賣現貨】港廠Pasion 推紫色口罩+薰衣草精油限定版 售$138/50個

萬寧自家港產成人/中童Level2口罩到貨(網民圖片)

 購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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撰文 : 張文啟

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