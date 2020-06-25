港廠一合口罩延遲發貨事件點收科? 千名苦主求助! 商業罪案調查科介入後到海關!?

香港口罩廠一合口罩因發貨延遲問題，令不少買家不滿，早前一合口罩亦承認生產有延遲(按此瀏覽詳情)。有買家就向消委會甚至商業罪案調查科求助 (按此瀏覽詳情)，最新消息是有區議員幫助 1,290 名一合口罩苦主，向香港海關要求立案調查及跟進。

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觀塘區議員梁翊婷在 FB 發表帖子，原文如下:



「至2020年6月23日下午3時，共接獲 1290 宗有關一合口罩的投訴，並按苦主要求，已將個案交往香港海關立案調查及跟進。



一合口罩早前按要求設專線追貨追款，部份人指經專線追討後收到貨物，但是仍有大量人指專線無人回覆、無貨物供應、無法退款、甚至收到頭髮屑口罩等問題。



我們嘗試與口罩公司周旋未果，故區議員梁翊婷致電海關助理關長尋求協助。經研究後，我們按苦主要求，於今日下午4時向香港海關提交集體投訴，當局有機會循商戶有否違反《商品說明條例》方向處理。」

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一合口罩事件仍不斷升溫，如何解決出貨和質素問題，是廠方最需要優先解決的問題。

▲ 觀塘區議員梁翊婷在 FB 發出的帖子

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