【附購買方法】網店賣日本PFE/BFE 99%四層灰色別注版口罩現貨 只售$69/40個 可門市自取

現時香港不少商店都以口罩作推廣手段，網店 Japlosophy 織樂哲學家居用品就以超平價發售日本口罩。

【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】

Japlosophy 在 FB 表示，為作推廣，因此以平價 $69 發售日本口罩。

▲ Japlosophy發售日本口罩

【其他內容】【口罩劈價】日本製 Unicharm 超立體口罩 藥房合理價售 $140/30個

口罩規格

-織布及熔噴布四層構造

-PFE及BFE 99% 阻隔飛沫病毒細菌﹑粒子﹑塵埃及花粉。

-備有日本最高級別檢測中心 KAKEN PFE 99%及BFE 99%證書

-灰色別注版

-成人尺寸︰17.5 x 9.5cm

-一盒40個

售價: $69 (現貨發售，不限數量,售完即止)

【其他內容】【選購FAQ】屈臣氏最強 Level 3 港產口罩 發售日期售價規格 一文盡睇

口罩購買方法

1.「like」& 「公開share」此帖和 Japlosophy 織樂哲學家居用品專頁

2. 進入專頁內按右邊「…」，然後按「追蹤中」，設為「搶先看」

3. 在此帖留言區留言購買即可

【其他內容】 【百貨公司賣現貨】港廠Pasion 推紫色口罩+薰衣草精油限定版 售$138/50個

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ

立即訂閱專享無間斷美股分析：http://bit.ly/2ZN5x1l