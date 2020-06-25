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【附購買詳情】香港製造 ECHO MASK 賣黃白藍粉紅 4 色口罩! BFE/PFE≥99% 售$113/50個

行內熱話 03:55 2020/06/25

分享：

香港口罩廠 ECHO Mask 一口口罩表示，將於本周五早上 10 點開始售賣口罩，售完即止！  

【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】

大家注意今次ECHO Mask的售價比上次開賣的 $88 盒稍貴，但今次發售的口罩顏色有 4 種。口罩規格如下:

ECHO MASK粉紅色口罩

ECHO MASK粉紅色口罩

【其他內容】【口罩劈價】日本製 Unicharm 超立體口罩 藥房合理價售 $140/30個

ECHO Mask口罩規格：
•  ECHO MASK三層掛耳式外科口罩
•  香港無塵車間製造
•  成人口罩 約17.5cm x 9.5cm
•  每盒50個(內5包一盒，10個一包）
•  熔噴布BFE ≥99%，PFE≥99%
•  成品口罩歐盟EN14683 ，TypeIIR
•  所有口罩帶“Echo mask “logo或者“Echo mask,healthy HK ,獅子頭“logo,隨機發
•  口罩顏色：淺黃色，粉紅色，白色，淺藍色

售價：$113/盒

ECHO MASK黃色口罩

【其他內容】【選購FAQ】屈臣氏最強 Level 3 港產口罩 發售日期售價規格 一文盡睇

ECHO MASK黃色口罩

口罩預售數量：
淺黃色：20000盒
粉紅色：10000盒
純白色：5000盒
淺藍色：5000盒

口罩限購條款：

*黃色，粉色每人每色限購4盒，
*白色，藍色每人每色限購3盒

【其他內容】 【百貨公司賣現貨】港廠Pasion 推紫色口罩+薰衣草精油限定版 售$138/50個

口罩購買方式：
(1）登入ECHO MASK官網，完成註冊 (按此)
(2）於預售當日登入——精選商品，方可進行訂購。每個ID只可購買一次，重複無效

 購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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撰文 : 張文啟

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