【附購買詳情】香港製造 ECHO MASK 賣黃白藍粉紅 4 色口罩! BFE/PFE≥99% 售$113/50個

香港口罩廠 ECHO Mask 一口口罩表示，將於本周五早上 10 點開始售賣口罩，售完即止！

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大家注意今次ECHO Mask的售價比上次開賣的 $88 盒稍貴，但今次發售的口罩顏色有 4 種。口罩規格如下:

▲ ECHO MASK粉紅色口罩

▲ ECHO MASK粉紅色口罩

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ECHO Mask口罩規格：

• ECHO MASK三層掛耳式外科口罩

• 香港無塵車間製造

• 成人口罩 約17.5cm x 9.5cm

• 每盒50個(內5包一盒，10個一包）

• 熔噴布BFE ≥99%，PFE≥99%

• 成品口罩歐盟EN14683 ，TypeIIR

• 所有口罩帶“Echo mask “logo或者“Echo mask,healthy HK ,獅子頭“logo,隨機發

• 口罩顏色：淺黃色，粉紅色，白色，淺藍色

售價：$113/盒

▲ ECHO MASK黃色口罩

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▲ ECHO MASK黃色口罩

口罩預售數量：

淺黃色：20000盒

粉紅色：10000盒

純白色：5000盒

淺藍色：5000盒

口罩限購條款：

*黃色，粉色每人每色限購4盒，

*白色，藍色每人每色限購3盒

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口罩購買方式：

(1）登入ECHO MASK官網，完成註冊 (按此)

(2）於預售當日登入——精選商品，方可進行訂購。每個ID只可購買一次，重複無效

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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