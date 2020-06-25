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【口罩劈價】日本製 Unicharm 超立體口罩 藥房合理價售 $140/30個

行內熱話 02:46 2020/06/25

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近日香港口罩供應充足，口罩售價不斷下調。就連銅鑼灣曾以天價賣口罩的藥房，亦不得不低頭減價促銷。有網民報料，即使是日本製超立體口罩也要減價求售! 

【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】

有網民在 FB 群組報料，指銅鑼灣  SOGO 後街的藥房，以合理價 $140 一盒發售日本 Unicharm 超立體各款(成人/女士)口罩的 30 個盒裝。超立體口罩 50 個一盒的包裝，售價也只是 $200，即平均 1 個口罩只售 $4。 

Unicharm 超立體口罩為日本製造，支援 3E 99% 防護水平，極愛港人歡迎。但有用戶指超立體口罩在夏天使用會較易感悶熱。 

超立體口罩在藥房平售 (網民圖片)

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【其他內容】  【百貨公司賣現貨】港廠Pasion 推紫色口罩+薰衣草精油限定版 售$138/50個

但為何突然超立體口罩在香港的供應那麼充裕，售價亦變得大眾化? 原因可能是近日超立體口罩在日本的供貨量大增，在 Amazon 日本網店上，亦不時有超立體口罩發售呢!

【其他內容】 屈臣氏都一齊大劈價啦! Protector 口罩減價售 $79.9/30個

 購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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撰文 : 張文啟

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