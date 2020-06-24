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HKTVmall 將推外賣自取服務 食肆＄0 成本開店顧客可現金付款

業界頭條 17:46 2020/06/24

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人們現時用 HKTVmall 網購平台，主要是購買日用品、生活雜貨等產品，但日後大家甚至可在此下單訂餐買外賣！事關 HKTVmall 在 FB 宣布即將推出外賣自取服務，顧客可以經 HKTVmall 下單訂餐，然後到心水餐廳取餐，屆時客人更可選用現金付款的。 

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HKTVmall 即將推出的外賣自取服務，雖有別 foodpanda、Deliveroo 及 Uber Eats 等網上外賣平台可以直接把美食送上門，但尚且都為大家提供多一個網上下單訂餐選擇。顧客可以經 HKTVmall 下單訂餐，然後到心水餐廳取餐，屆時客人可選以現金付款。如果有用開 HKTVmall 的朋友，應會有興趣想試用的。

現時 HKTVmall 歡迎有提供外賣自取的食店，如連鎖集團食肆、餐廳、cafe、珍珠奶茶店等加盟，並提供免登記費、免上架費的 HK$0 成本開店宣傳優惠，兼可每月兩次免費向區內用戶宣傳。至於食店可以手機平板接單，一次過從中看盡營運數據的。

現時 HKTVmall 已有登記表格，讓有興趣加盟的食店填寫。

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撰文 : 蘇家華

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