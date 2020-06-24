【附直購連結】港牌日本製造 ! SANIAID Type II 口罩減價售 $150/50個

香港口罩廠商 SANIAID 表示，即時開售盒子損壞的 Type II 成人口罩。

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SANIAID 口罩為日本製造，今次發售的是盒子損壞的 Type II 成人薄荷綠口罩，原價 $230，現售 $150，一盒有 50 個，全部現貨。SANIAID 口罩規格按此瀏覽。

▲ 香港品牌 SANIAID 3層 EN14683 Type II 醫用外科口罩

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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