【疫市營商】市況速遞：旺角商場復活？飾物店主：平日反比星期日更旺

新冠肺炎疫情開始緩和，商場食店人流回升，曾經人流不足需要整層封閉的商場也開始轉旺。在旺角 T.O.P 商場一樓經營首飾店的謝小姐表示，商場人流漸趨正常：「但每當星期日反而又會特別靜。早前疫情好轉，部分在家忍了很久的客人會在購物時特別疏爽，後來可能整體社會氣氛緩和了，少了逛街吧。」

她又指出同區吃飯訂枱經常爆滿，要吃飯便要更提早訂枱預約，側面反映了在新冠肺炎疫情後港人對飲食的與趣大於逛街購物。

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▲ TOP 商場高層人流依然較少。

在 T.O.P 商場二樓經營糖果店的李小姐指 3 月起人流慢慢回復：「去年 9 、10 月市況真的恐佈。現在人氣比之前多不少，尤其復課後多了學生來，人流追得上以前一半。人流亦影響到商場的營業時間，例如剛我開業時，商場是 10 點關門的，到後來人流少， 8 時左右商舖早早落閘收工，現在情況有改善，就算晚上 7 時亦有客入內逛，可能是因為多了人到旺角晚飯消遣吧。」

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