屈臣氏都一齊大劈價啦! Protector 口罩減價售 $79.9/30個

昨日 Protector 官方網店把 Protector 獨立包裝口罩減價(詳情按此瀏覽)，今日連零售店都開始跟隨減價!

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有網民在 FB 群組表示，在屈臣氏旺角和石離等分店發現 Protector 口罩 30 個裝減價發售，每盒售價由 $99 減至 $79.9 跟官網睇齊。但注意它不是獨立包裝。由於減幅大，口罩很快就售罄。如果大家都想購入一位自己，可到各大屈臣氏門市查看是否存有存貨。

▲ Protector 口罩減價發售(網民圖片)

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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