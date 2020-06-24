【疫市營商】建設粵港澳大灣區　深圳香港拍住上

深圳市委大灣區辦事處今年 6 月發表《粵港澳大灣區建設深圳指引》，是為去年 2 月發表的《粵港澳大灣區建設發展規劃綱要》後的落實跟進文件。文件指出粵港澳大灣區將目標定在 2035 年，建成以創新和金融為主體發展項目的國際一流灣區。

《規劃綱要》明確提出深圳特區的核心地位，在發揮深圳經濟特區及中國特色社會主義先行示範區的特殊優勢，為大灣區的發展發揮引領作用，加快建成現代化國創化城市，努力把深圳建設成為具有世界影響力的創新創意之都。因此深圳將全力投入「雙區建設」及「雙區驅動」，做到活力深圳、創新力深圳，深圳七大戰略新興行業包括：新一代資訊技術、高端裝略製造、綠色低碳、生物醫藥、數碼經濟、新材料及海洋經濟業。

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建設成國際科技創新中心方面，深圳將構建開放型區間協同創新同體、打造高水平科技創新載體和平台、深化區域創新體制改革、促進科技成果轉化、強化知識產權保護和運用。當中會把南山區規劃成創新資源集聚輻射樞紐功能的中央智力區。

在推動進深港金融市場上，包括深化深港金融合作，也會提高金融服務實體經濟能力、推動人民幣國際化、深化外匯管理改革、加快推進重點金融項目建設。

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構建具國際競爭力的現代行業體系方面，深圳會增強製造業的核心競爭力，建設國家第三代半導體技術創新中心、創建通訊高端器件、醫療器材、石墨烯、工業互聯網等領製造業創新中心。也會培育壯大如新一代通訊技術、5G 和流動互聯網、生物醫藥、基因檢測、現代中藥、智能機器人、3D打印等戰略新興產業。在積極發展數字經濟和共享經濟上，促進地區間動漫遊戲、數字文化裝備、數字藝術等數意創意產業合作。

至於在粵港澳大灣區建設，深圳會提供政策支持，例如容許大灣區內地城市為港澳高端人才和緊缺人才提供個人所得稅差額補貼、鼓勵港澳青年創新創業、港澳居民出入證件可辦理運輸、金融、通訊、教育、醫療等 30 多項公共民生服務，容許大灣區內地城市的指定港資醫療機構，使用已在香港註冊的藥物和常用醫療器材等。

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從文件看出，深圳市政府致力推動大灣區各項重要工作，亦為港澳居民提供更多便利及優惠政策，一同跟灣區內城市一起建設大灣區。瑞士洛桑管理學院（IMD）最近公布的《2020 年全球競爭力報告》，香港排名由去年第 2 位跌至第 5 位，面對困局，我們可考慮趁大灣區和中國內地新基建帶來的機會，見證深港合作不斷創新，實現行業升級轉型。

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