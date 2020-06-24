【附分店名單】OK便利店 2 點賣港產Shield Plus 成人口罩 售 $50/20個

OK便利店再指定分店發售 Shield Plus 成人口罩20片裝，售價為 $50 盒。今日下午2 時會開始發售。

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▲ OK便利店賣港產Shield Plus成人口罩

Shield Plus 成人口罩20片裝產品特點:

-香港製造

-BFE細菌過濾效率 ≥95%

-PFE微粒子過濾效率 ≥95%

-有效過濾95%或以上細菌及微粒，有效阻擋飛沬。

-3層過濾設計，貼面剪裁，舒適透氣。

-17.5 cm x 9.3cm (±0.3 cm)

指定 80 間 OK 便利店發售:按此瀏覽

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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