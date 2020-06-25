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【疫市營商】無懼疫情夏天「雙淡市」元朗老字號蛇舖轉賣藥膳湯水

商管策略 04:54 2020/06/25

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新冠肺炎疫情開始緩和，香港餐飲業環境開始好轉，惟部分食店受限於食品類別，冬天或夏天生意低迷。元朗開業 40 年的「蛇王倫」，每年夏天客人會變少，故店舖除了提供足料蛇羹外，亦輔以藥料湯水，利用藥膳功效吸引客人捱過「雙淡季」（疫情加夏天）。

蛇王倫東主陳先生說：「我們舖都搬過一次，是在 20 年前在元朗大馬路搬到現時位置。元朗雖然細但都有 3 間蛇舖，各具特色，我們主打夠香和蛇肉夠足料，熬煮花了幾個小時又加入蛇骨及中藥材。不少客人都是由中醫推介過來試的。」

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蛇王倫老闆陳先生。

蛇王倫有 3 款套餐，除了蛇羹和糯米飯外，會分別配五蛇湯、龜湯和蛤蚧湯，後兩款套餐比蛇湯餐更貴。陳先生解釋後兩個套餐更為偏向藥膳，蛤蚧湯主打壯腰補腎化痰、龜湯則是驅風、去風濕，更適合體力勞動者驅寒䁔胃。陳先生說：「我們的龜湯不是用龜板，而是用鮮龜加瘦肉的，湯會更有龜味。這可面不可以節省，一來客人試得出，二來功效確實有分別。」

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陳先生自豪地說：「我敢講我們的蛇羹是全港最多蛇肉的，比行家約多兩成。再加上我們會配不同的湯，店舖一直頗受歡迎，冬天需要排隊才有得吃，亦有外區客光顧。做了 40 年，莫講有客人做了爺爺會帶孫子來吃蛇，有客人甚至特意買蛇羹去拜先人，說『他生前好喜歡吃你們的蛇羹』」

去年適逢反修例事件和元朗 721 ，外區客一度絕跡，而且 2019 年的冬天天氣又不夠冷，做不到過往營業額，2020 年疫情爆發更是雪上加霜，陳先生苦笑雖然店舖採用印尼蛇又經過食環檢查，非常安全，但亦曾害怕疫情變得更嚴重時，政府作出更嚴厲措施令到店舖遭殃。

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蛇羹非常足料。

陳先生續稱，內地客約佔蛇舖的 3 成生意，新冠肺炎疫情下內地客絕跡，人流又變少，生意跌近 5 成，但是近期開始多了本地年輕人吃蛇補身，相信未來通關後生意會好轉。他說：「大家都開始知道食蛇對身體好，我們就更加主打養生食品，多賣蛇膽酒之類產品，希望進一步做好口碑，撐過這段艱難時期。」

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「蛇王倫」在元朗開業 40 年。

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撰文 : 陳文政

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