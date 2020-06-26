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【疫市營商】自己做代言人也不夠？APA酒店社長・蛋黃哥推聯名即食咖哩餸包

商管策略 09:11 2020/06/26

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說到日本 APA Hotel，不得不提集團的社長元谷芙美子經常「粉墨登場」做酒店生招牌。她最近又推出新招：跟卡通人物「蛋黃哥」（ぐでたま）聯名推出《APA原創社長咖哩料理包》。社長的知名度加上蛋黃哥的可愛程度，相信新產品會引起討論。

與卡通人物合作推聯名產品

為慶祝 APA 社長自家咖哩賣出 600 萬碟，集團今次跟卡通人物蛋黃哥推出聯名產品，包裝上的蛋黃哥也戴上社長愛用的綠帽子。料理包已在 6 月 19 日開始發售，首 30 名顧客可獲得限量聯名餐盤套裝。

【相關文章】APA Hotels 女社長「靠臉」稱霸商務酒店業

APA酒店社長元谷芙美子做「生招牌」的咖哩暢銷，更可直送到宅。

自己成為代言人 另類行銷提升知名度

APA Hotel 社長元谷芙美子早期憑著獨特外貌，加上將自己的頭像印在公司的海報上，引起外界談論。此外，酒店的礦泉水、咖啡都可以發現她的肖像，令自己變成酒店的代言人。現時 APA 集團共有 250 間分店，是日本商務酒店龍頭，分店更遍及美加等地；元谷家族更成為日本第四大富豪家族。

【相關文章】老闆親自上陣直播賣電器　銷售額逾65億勝網紅促銷

APA是日本商務酒店龍頭，分店更遍及美加等地。

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Photo﹕アパホテルズ＆リゾーツ

撰文 : 廖淑瑩

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