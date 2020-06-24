【取代人類？】日本壽司店用送餐機械人售賣甜品

餐廳採用機械人代替人手不足的商用案例屢見不鮮，但在新冠肺炎疫情需保持社交距離，機械人再次成為餐飲業的焦點。當中日本連鎖迴轉壽司店「藏壽司」(くら寿司) ，在部分分店採用送餐機械人售賣甜品，引起網大眾討論。

疫情下機械人成餐廳「好幫手」

藏壽司將原本負責送餐的機械人變成售賣甜品，在店內不斷來回向客人兜售食品，即使沒有客人的座位也去叫賣。雖然機械人能夠解決人手短缺問題，但比起人類似乎欠缺一些情感，有網民指藏壽司的甜品機械人，太人工又冷漠的感覺；中國採用的送餐機器人設有表情功能,可以表達情緒。

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▲ 有網民指藏壽司的甜品機械人，感覺冷漠。

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辦聯乘活動 挽救公司營業額

藏壽司除了在新冠肺炎疫情下採用機械人售賣甜品，亦跟日本動畫《鬼滅之刃》舉行聯乘活動，令公司營業額創新高。藏壽司今年的營業額因疫情而大受影響，3 月的營業額只及去年同期的 89.7%，到 4 月更跌至 54.7%。隨著日本政府宣布解除緊急狀態，公司營業額有望回升。

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