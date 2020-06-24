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【選購FAQ】屈臣氏最強 Level 3 港產口罩 發售日期售價規格 一文盡睇

行內熱話 02:36 2020/06/24

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屈臣氏（Watsons）早前已推出過符合 ASTM Level 2 標準的 WatsMask WeCare 口罩，並已在門市及網上不定期開賣，6 月 23 日又宣布推出防護力更高的 Level 3 口罩 (詳情按此瀏覽) 。究竟口罩的特點在何? 發售詳情又如何呢? 

 【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】

Q1.WatsMask WeCare Level 3 口罩的規格如何?

A1.口罩均採用三層不織布過濾防護設計，包括有防水功能的外層、中間的過濾層能有效阻隔細菌和不少於 0.1 微米的微粒。口罩已通過 SGS ASTM F2100 Level 3 測試，BFE/PFE 皆 > 99%。Level 3 跟 Level 2 口罩最大的分別，是前者的防淺性要求較高，需要達 160 mmHg 或以上 (詳情可按此瀏覽)。對日常使用而言，Level 3 跟 Level 2 口罩的分別不大，但對醫療環境場合，Level 3 口罩就可以提供更周全的保護。

WatsMask 更是香港首間獲得香港品質保證局「醫用防護口罩產品認證」及「ISO 13485 醫療器械質量管理體系認證」的口罩生產商。

屈臣氏WatsMask WeCare ASTM Level 3口罩

Q2.屈臣氏 Level 3 口罩採用那種設計和包裝?

A2 屈臣氏 Level 3 口罩跟之前的 Level 2 版皆採用獨立包裝，30 個一盒的設計。口罩尺寸為 175X95mm，只有成人尺寸，為藍色口罩。屈臣氏 Level 3 口罩跟  Level 2 的規格比較，可按此瀏覽。

屈臣氏WatsMask WeCare ASTM Level 3口罩

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Q3.屈臣氏 Level 3 口罩賣幾錢?

A3 屈臣氏 Level 3 口罩零售價為 $119.9 (平均每個口罩售價達 $4) ，易賞錢會員可以 $109.9 購得。

Q4.屈臣氏 Level 3 口罩有兩種盒裝?

A4 由於屈臣氏會向企業用戶提供口罩訂購服務，所以會分為一般零售版和企業版包裝。企業版發售詳情可按此瀏覽

【其他內容】  【百貨公司賣現貨】港廠Pasion 推紫色口罩+薰衣草精油限定版 售$138/50個

左方為企業版，加方為零售版

Q5.口罩會何時正式發售? 在何處發售?

Q5 屈臣氏 Level 3 口罩於 6 月 26 日在全線百佳和屈臣氏門市發售。6 月 27 日將在屈臣氏網店發售。

【其他內容】  【疫市營商】7 色口罩突圍而出! 港廠 Oxyair Mask HK 下周五開售真．七色彩虹口罩 一盒有齊所有顏色

屈臣氏WatsMask WeCare ASTM Level 3口罩

 購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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撰文 : 張文啟

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