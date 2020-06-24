【炎夏超透氣】採用德國熔噴布! 港產 Mask Library Level 2 口罩售 $130/50個 現貨發售

香港愈來愈多本地產口罩，Mask Library 口罩正是其一。網店初見在 FB 表示，發售 Mask Library Level 2 口罩。

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初見表示，Mask Library 是香港製造，符合 Level 2 標準，廠方採用德國 innovatec 熔噴布製造，特點是 Delta p 為 2.0，透氣度極高，適合夏天使用。Mask Library 口罩為現貨發售。

▲ Mask Library 口罩採德國製熔噴布

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Mask Library 口罩規格



Level 2

BFE 》98%

PFE 》98%

VFE 》98%

SGS lab 認證

無塵車間達ISO 14644-1 class 8

成人尺寸 175mm

非獨立包裝

藍色

售價:$260/ 2 盒

送貨: 於油麻地地鐵站客戶服務部交收，沒有手續費

▲ Mask Library 口罩

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▲ Mask Library 口罩

▲ Mask Library 口罩採德國製熔噴布

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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