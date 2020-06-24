【炎夏超透氣】採用德國熔噴布! 港產 Mask Library Level 2 口罩售 $130/50個 現貨發售

下一篇文章
【百貨公司賣現貨】港廠Pasion 推紫色口罩+薰衣草精油限定版 售$138/50個
香港愈來愈多本地產口罩，Mask Library 口罩正是其一。網店初見在 FB 表示，發售 Mask Library Level 2 口罩。
【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】
初見表示，Mask Library 是香港製造，符合 Level 2 標準，廠方採用德國 innovatec 熔噴布製造，特點是 Delta p 為 2.0，透氣度極高，適合夏天使用。Mask Library 口罩為現貨發售。
【其他內容】官方代理劈價! Protector 獨立包裝口罩 只售$79.9/30個
【其他內容】 屈臣氏推高防版口罩! ASTM Level 3 WatsMask 口罩月底面世
Mask Library 口罩規格
Level 2
BFE 》98%
PFE 》98%
VFE 》98%
SGS lab 認證
無塵車間達ISO 14644-1 class 8
成人尺寸 175mm
非獨立包裝
藍色
售價:$260/ 2 盒
送貨: 於油麻地地鐵站客戶服務部交收，沒有手續費
口罩訂購連結 << (留言訂購)
【其他內容】 【疫市營商】7 色口罩突圍而出! 港廠 Oxyair Mask HK 下周五開售真．七色彩虹口罩 一盒有齊所有顏色
購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。
→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】
免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ
立即訂閱專享無間斷美股分析：http://bit.ly/2ZN5x1l
撰文 : 張文啟