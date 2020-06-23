【百貨公司賣現貨】港廠Pasion 推紫色口罩+薰衣草精油限定版 售$138/50個

近來港廠 Pasion 在 SOGO 設立銷售點，方便買家購買衛生用品和口罩等。廠方表示 Pasión x SOGO 限量版將於 6 月24日開始發售!。

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Pasión x SOGO 限量版是採用全新的紫色口罩設計，十分美觀! 它仍是 Level 1 獨立包裝口罩，一合 50片，售價為 $138，比普遍版貴 $10。不過購買此口罩會附送薰衣草精油走珠筆一支!

▲ Pasion 紫色口罩套裝

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開售詳情

開售日期：6月24日至27日

派籌及開售時間：上午10時

派籌及開售地點：銅鑼灣SOGO 10F

限購數量：每人每日上限兩盒

售價：$138/ 50片獨立包裝，附送薰衣草精油走珠筆

口罩尺寸：成人 , 175 x 95mm

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▲ Pasion 口罩紫色版本

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▲ Pasion 紫色口罩套裝

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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