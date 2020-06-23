【疫市營商】7 色口罩突圍而出! 港廠 Oxyair Mask HK 下周五開售真．七色彩虹口罩 一盒有齊所有顏色

今日香港口罩廠 Oxyair Mask HK 在 FB 表示，將開賣七色彩虹口罩。

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廠方表示，三色彩虹口罩已在生產中，應可如期推出。此外，萬眾期待的七色彩虹版口罩，廠方已決定在下星期五 (七月三日)開售，但發售詳情未定。廠方表示七色彩虹版口罩，每盒共有七包口罩，每個顏色有一包，每包有十個，每盒合共有 70 個口罩，一盒有齊所有口罩顏色。

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▲ Oxyair Mask HK彩虹版口罩

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▲ Oxyair Mask HK 已生產多色口罩

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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