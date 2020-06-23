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【疫市營商】日本破產企業急升飲食住宿重災區　政府追加23000億元救中小企

業界頭條 14:23 2020/06/23

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日本經濟因新冠肺炎疫情全球大流行嚴重受挫，尤其消費市道可謂步入冰封。根據日本東京商工調查（Tokyo Shoko Research；TSR），6 月負債額 1,000 萬日圓（約港幣 729,221 元）以上並需破產、或正申請破產的日本企業個案多達 274 宗 更多企業正面臨倒閉危機。日本 47 個都道府縣中，倒閉「災情」最嚴重分別分布在東京、大阪、北海道等地區；行業計，飲食業和住宿業破產情況最顯著，食品和服裝相關行業也分別錄得 30 宗破產個案。調查更指，自今年 2 月起，當地破產企業按月飄升 100 宗。

應對方法？只有等疫情過去，幸而國內正常跨區商務和旅遊活動慢慢恢復，但境外旅客無法入境，仍對該國經濟復興、特別是中小企生存構成嚴重威脅。

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TSR調查顯示，東京首都的破產企業是最多的。

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TSR 調查指出，受新冠肺炎疫情影響甚至破產的日本中小企多數是飲食業和旅館，有 44 宗因顧客減少而導致食肆倒閉的個案。此外，因東京政府就疫情實施入境管制，有 36 間旅館受影響。

調查又顯示，除福井、和歌山、鳥取和高知 4 縣外，43 個都道府縣均有企業破產個案；首都東京破產情況最嚴重，52 宗已破產個案， 另 10 宗已進入破產程序，大阪府和北海道則分別有 18 宗及 15 宗企業破產個案；靜岡縣14宗，兵庫縣 13 宗。

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日本政府為應對新冠肺炎疫情，向企業提供支援。日本首相安倍晉三本月 12 日在日本國會參議院通過 2020 年《第 2 次補充預算》補充，追加破紀錄的 319,114 億日圓（約港幣 23,270 億元）救助預算，協助中小企資金周轉及保就業，目的是提高本地生產總值（GDP）2.0%。。其中，政府商戶租金補貼以 600 萬日圓為上限，「僱用調整補助金」每日上限調高至 15,000 日圓。

安倍晉三自上月 25 日決定解除東京和北海道的緊急狀態後，安倍晉三與歐盟理事會主席米歇爾開會，談及肺炎疫情後歐盟和日本的經濟復甦合作，雙方強調會維持自由貿易體系。

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Photo：Pexels、Trevor Dobson&ancorena@Flickr

撰文 : 鍾采餘

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