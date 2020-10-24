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【FinTech活動】香港金融科技周改 11 月全網上舉行

數碼轉型 15:17 2020/10/24

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新冠肺炎疫情對於經濟的影響深遠，面對推動「人性化」金融科技（FinTech）服務的趨勢，投資推廣署相信香港無論對本地或海外 FinTech 企業都會合適的發展地方，而年度活動「香港金融科技周 2020」（Hong Kong Fintech Week 2020）亦會在 11 月改成全網上舉行。

香港金融管理局金融科技總監周文正指出，截至今年 9 月，全港已有接近 620 萬人登記使用「轉數快」服務，相信新冠肺炎疫情下 FinTech 相關應用會繼續普及，他認為在現時傳統金融機構在轉型的同時，也需要借助 FinTech 的力量以調整營運開支。

【局長會客室】中小企疫境求生見下頁

新冠肺炎疫情未完，無法舉行「實體」Hong Kong FinTech Week。

協辦機構 Finnovasia 創始人及行政總裁 Anthony Sar 則透露，今年將會與中國傳媒機構合作，把會議內容轉播到大陸平台，預計本屆活動轉移為虛擬模式後，參與人數多達 2.5 萬人。而為了不減少非實體的接觸與聯絡效率，屆時 Fintech Week 會提升相關手機應用的通訊功能。

雖然新冠肺炎疫情未完而無法現場實地舉行香港金融科技周，但主辦單位預計，今屆仍可吸引逾 25,000 名來自超過 70 個經濟體的參加者，以及超過 350 位演講者、500 家參展商及30 個貿易代表團參與。

點止高息存款咁簡單？香港虛擬銀行將推中小微企電貿融資業務見下頁

主辦單位預計，今屆香港金融科技周仍可吸引逾 25,000 名來自超過 70 個經濟體的參加者，以及超過 350 位演講者、500 家參展商及30 個貿易代表團參與。

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撰文 : 陳裕邦

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